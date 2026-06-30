Cấp nước Chợ Lớn tăng tốc chuyển đổi số, hướng đến hệ thống cấp nước thông minh

(VTC News) -

Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/ĐU của Đảng ủy Công ty gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp số hóa trên cả hai lĩnh vực trọng tâm là quản trị doanh nghiệp và quản lý kỹ thuật.

Nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện trải nghiệm khách hàng

Một trong những kết quả nổi bật của quá trình chuyển đổi số là việc ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử (E-office) và tự động hóa các quy trình xử lý công việc. Việc số hóa toàn bộ quy trình nội bộ giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng tính minh bạch, đồng thời bảo đảm dữ liệu được kết nối thông suốt giữa các đơn vị trong Công ty.

Văn phòng điện tử (E-office) và tự động hóa các quy trình xử lý công việc cũng là 2 điểm nhấn trong nền tảng chuyển đổi số của Cấp nước Chợ Lớn.

Ở lĩnh vực dịch vụ khách hàng, hệ sinh thái số gồm ứng dụng SAWACO-CSKH, Zalo Official Account và hóa đơn điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tra cứu thông tin, thanh toán tiền nước và gửi yêu cầu hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi. Các nền tảng số không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần giảm đáng kể thời gian xử lý các thủ tục dịch vụ cấp nước.

Đặc biệt, Công ty đang nghiên cứu triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo như Smartbot AI và Voicebot AI nhằm tự động hóa hoạt động chăm sóc khách hàng. Khi đưa vào vận hành, hệ thống sẽ tiếp nhận, phân loại và điều phối xử lý các yêu cầu, phản ánh của khách hàng theo thời gian thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và giảm tải áp lực cho tổng đài truyền thống.

Làm chủ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý mạng lưới cấp nước

Chuyển đổi số cũng đang tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý kỹ thuật. Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã xây dựng nền tảng quản lý hiện đại dựa trên ba công nghệ cốt lõi gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) và quản lý vùng tách mạng cấp nước (DMA).

Cấp nước Chợ Lớn đã xây dựng nền tảng quản lý hiện đại dựa trên ba công nghệ cốt lõi hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) và quản lý vùng tách mạng cấp nước (DMA).

Thông qua hệ thống GIS, toàn bộ mạng lưới đường ống được số hóa trên bản đồ, giúp theo dõi chính xác hiện trạng tài sản hạ tầng. Dữ liệu từ SCADA được truyền liên tục về trung tâm điều hành, cho phép giám sát lưu lượng, áp lực nước theo thời gian thực.

Khi phát sinh dấu hiệu bất thường như rò rỉ hoặc bể ống, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo, giúp đơn vị vận hành nhanh chóng xác định vị trí sự cố và triển khai phương án xử lý kịp thời. Nhờ đó, thời gian khắc phục được rút ngắn đáng kể, hạn chế thất thoát nước và giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Song song đó, việc số hóa dữ liệu ghi chỉ số nước và quản lý đồng hồ khách hàng đã giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ nguồn dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra, tạo cơ sở quan trọng để giảm tỷ lệ nước thất thoát, thất thu theo hướng bền vững.

Hướng tới mô hình cấp nước thông minh toàn diện

Với định hướng xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, Công ty đang triển khai lộ trình thay thế đồng hồ nước truyền thống bằng đồng hồ nước thông minh có khả năng truyền dữ liệu từ xa tại các khu vực trọng điểm và khách hàng tiêu thụ lớn.

Giải pháp này không chỉ nâng cao độ chính xác trong công tác ghi nhận sản lượng nước mà còn cung cấp dữ liệu tiêu thụ theo thời gian thực. Nguồn dữ liệu lớn được thu thập sẽ là nền tảng để ứng dụng các công nghệ phân tích và trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu sử dụng nước, tối ưu hóa vận hành mạng lưới.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động triển khai các quy định mới của TP.HCM và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV – SAWACO về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy các dự án chuyển đổi số và phát triển hệ thống cấp nước thông minh trong giai đoạn tới.

Trong tương lai, hệ thống điều hành thông minh sẽ từng bước tự động hóa việc quản lý lưu lượng, áp lực và giám sát mạng lưới theo thời gian thực, góp phần bảo đảm nguồn nước sạch ổn định, an toàn và liên tục cho người dân trên địa bàn.