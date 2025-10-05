Chờ thông tin nâng hạng, thị trường chứng khoán tuần tới diễn biến thế nào?

(VTC News) -

Kết quả phân loại thị trường của FTSE Russell dự kiến công bố ngày 7/10, theo các chuyên gia, hiện thị trường chủ yếu ở trạng thái chờ đợi và nhà đầu tư đều có tâm lý thận trọng.

Chuyên gia của Chứng khoán KBSV cho biết, trong kịch bản xấu, thị trường sẽ đối mặt với cú sốc tâm lý rất lớn, bởi phần lớn đà tăng và kỳ vọng gần đây đều được xây dựng trên câu chuyện nâng hạng.

Làn sóng bán tháo do thất vọng có thể diễn ra trên diện rộng và quyết liệt. Khi đó, ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm nhiều khả năng sẽ không thể trụ vững.

Áp lực bán có thể đẩy chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn và đáng tin cậy hơn về mặt kỹ thuật. Tôi dự kiến thị trường có thể tìm kiếm điểm cân bằng mới tại khu vực 1.530 - 1.550 điểm. Đây là vùng nền giá tích lũy vững chắc trước đó và có thể thu hút được dòng tiền bắt đáy dài hạn tham gia trở lại.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên nhà đầu tư chỉ nên ưu tiên nắm giữ với các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng trên đồ thị kỹ thuật, đi cùng với giá vốn an toàn. (Ảnh minh họa)

Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cho rằng, về kết quả nâng hạng thị trường của FTSE Russell tâm lý thận trọng vẫn sẽ chi phối, dù kết quả có theo hướng tích cực. Nếu thị trường chính thức được nâng hạng, phản ứng hưng phấn sẽ xảy ra đầu phiên nhưng nhà đầu tư nên hạn chế hưng phấn và chờ thêm tín hiệu được xác nhận, để tránh hiện tượng “bẫy giá”.

Ở chiều ngược lại, nếu kết quả diễn ra theo hướng kém khả quan, áp lực bán sẽ chi phối mạnh hơn, vì vốn dĩ dòng vốn hiện tại đã suy yếu. Kịch bản thủng mốc 1.600 điểm nên được dự phòng, với mục tiêu có thể tìm về ngưỡng 1.540 - 1.550 điểm. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng tài khoản ở mức an toàn, phòng ngừa các biến động mạnh có thể xảy ra.

Chuyên gia của Chứng khoán VPS cho rằng, câu chuyện nâng hạng không phải là vấn đề mà các nhà đầu tư quá bận tâm hoặc lo lắng, bởi kể cả kỳ vọng câu chuyện nâng hạng thị trường có tăng trở lại hay các quỹ gia tăng mua hoặc bán cổ phiếu thì cũng chưa chắc cổ phiếu đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư của chúng ta cũng sẽ tăng, hoặc giảm theo những thông tin như vậy.

"Chúng ta cũng nên dành sự quan tâm vào các sự kiện, tín hiệu quan trọng khác trên thị trường trong nước", chuyên gia của Chứng khoán VPS nhấn mạnh.

Có nên đầu tư chứng khoán?

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), việc tìm kiếm lợi nhuận giai đoạn hiện tại vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Dòng tiền sẽ tập trung cục bộ và luân phiên ở các cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý III dự báo tăng trưởng mạnh.

Đối với hoạt động mua chứng khoán, nhà đầu tư chỉ nên ưu tiên ở các cổ phiếu có sẵn để lấy lợi thế và các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng tích cực như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản...

"Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên cân đối tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng margin hoặc đẩy tỷ trọng cổ phiếu lên quá cao ở giai đoạn hiện tại. Các nhịp tăng điểm mạnh kèm thanh khoản thấp của thị trường được xem là cơ hội để bán chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội nhận định, tuần qua VN-Index tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang với thanh khoản thấp. Tuy nhiên thị trường chung lại diễn ra tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khi số ít các cổ phiếu trụ đóng góp vào chỉ số nhưng hầu hết tất cả các nhóm cổ phiếu đều giảm mạnh và thủng đáy.

"Như những tuần vừa qua tôi nhận định đây chưa phải giai đoạn phù hợp để nhà đầu tư có thể tham gia lại vào thị trường và tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao, chờ đợi kết quả nâng hạng thị trường và chỉ số phá vỡ trạng thái đi ngang", ông Quang chia sẻ.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN đưa ra lời khuyên, nhà đầu tư chỉ nên ưu tiên nắm giữ với các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng trên đồ thị kỹ thuật, đi cùng với giá vốn an toàn. Trong khi đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể cân nhắc giải ngân từng phần trong nhịp biến động của các cổ phiếu tiềm năng như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ…

Đồng quan điểm, chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt nhận định, VN-Index xu hướng đi ngang và giao dịch với thanh khoản không cao cho thấy nhà đầu tư đang trông chờ tin tức hỗ trợ để ra quyết định mua – bán.

Các nhà đầu tư đã chốt lời hoặc lỡ đợt tăng điểm vừa rồi có xu hướng chờ rớt mạnh để giải ngân. Trong khi đó bên giữ cổ phiếu lại chờ thông tin nâng hạng thị trường làm cho thanh khoản thị trường không cao và có xu hướng đi ngang.

Với tình hình hiện tại nhà đầu tư có thể giao dịch nương theo xu hướng của thị trường, giữ mức 50-50 tiền và cổ phiếu để chờ đợi cơ hội tốt.

"Theo tôi nên lựa chọn cổ phiếu theo xu hướng kết quả kinh doanh tốt; triển vọng tăng tốc kinh tế giai đoạn cuối năm hướng đến đạt mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra; nhóm ngành/ cổ phiếu hưởng lợi khi FTSE công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sắp tới và thu hút được dòng vốn ngoại vào", Chứng khoán Rồng Việt chia sẻ.