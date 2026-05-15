Mát lòng cảnh cô gái mời nước anh thợ treo mình giữa trời nóng lau kính cao ốc

Clip cô gái đem nước cho người thợ lau kính khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @thao_nhi12)

Trong những ngày hè oi bức, khi cái nắng gay gắt đổ xuống Hà Nội, nhiều người thợ vẫn phải treo mình lơ lửng bên ngoài các tòa nhà cao tầng để làm vệ sinh mặt kính phía ngoài. Đoạn clip ghi lại hành động giúp đỡ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của cô gái trẻ dành cho anh thợ đang làm việc giữa thời tiết khắc nghiệt khiến dân mạng không khỏi xúc động.

Thấy anh thợ đang lau cửa kính phía ngoài căn hộ chung cư nhà mình, cô gái liền mở hé cửa sổ mời anh uống nước. Không chỉ vậy, cô còn đưa thêm 2 chai nước cho người thợ mang bên mình để giải nhiệt. Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận.

Nhiều người xem thể hiện sự thông cảm, xót xa khi chứng kiến những người lao động phổ thông phải phơi mình dưới trời nắng nóng và trân trọng hành động đầy thấu hiểu, sẻ chia của cô gái: "Những công việc ngoài trời dưới thời tiết này vất vả vô cùng, chỉ mong mọi người có thêm chút sự thấu hiểu và sẻ chia như thế này để cuộc sống nhẹ nhàng hơn"; "Nhìn các anh thợ treo mình lơ lửng ngoài nhà cao tầng giữa trưa nắng mà xót xa quá".

"Giữa cái nắng như đổ lửa của Hà Nội, một hành động nhỏ thôi cũng đủ thấy tình người còn đẹp lắm. Cảm ơn cô gái tốt bụng đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lao động thầm lặng này"; "Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chai nước không đáng bao nhiêu tiền nhưng tấm lòng của cô gái thì quý giá vô cùng"...

Mai Liên bình luận: "Chứng kiến anh thợ treo mình lơ lửng giữa trời nắng gắt mà thắt lòng. Vì mưu sinh mà phải đối mặt với cả nguy hiểm lẫn thời tiết khắc nghiệt, thực sự quá vất vả. Mong anh luôn bình an trên mọi công trình. Nắng nóng thế này mình ngồi trong điều hòa còn thấy ngột ngạt, huống chi là các anh phải phơi mình trực tiếp ngoài trời, lại còn ở độ cao chóng mặt như vậy".

Phương Anh viết: "Nghề này vừa nguy hiểm vừa cực nhọc, nhất là vào những ngày Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng. Áp lực từ độ cao cộng với nhiệt độ từ kính tỏa ra chắc chắn là một thử thách khủng khiếp. Thương các anh vô cùng!".

Hành động giúp đỡ giản dị, lan tỏa giá trị tích cực. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người kể về cách mình thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với những người lao động ngoài trời khi thời tiết ngày càng khắc nghiệt. "Mỗi người trong xã hội nếu biết sẻ chia khó khăn của nhau thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Hôm trước, tôi thấy chú shipper mướt mải mồ hôi cũng vội đưa chai nước mát. Đúng là chúng ta nên biết nhìn vào sự vất vả của nhau để mà thấu cảm và sẻ chia", Quang Tuấn viết.

Thiên Trang cho biết: "Mình làm ăn, cũng luôn giữ thói quen chuẩn bị sẵn vài chai nước trong tủ lạnh để đưa cho anh shipper hay các bác lao công. Một hành động nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn cho cả người trao lẫn người nhận, thấy cuộc đời ý nghĩa hơn hẳn"

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng chia sẻ cách bảo vệ sức khỏe khi làm việc ngoài trời mùa hè nắng nóng. Mỹ Anh khuyên: "Các anh làm nghề shipper nên sắm thêm mấy bộ áo điều hòa, đắt một chút nhưng bảo vệ sức khỏe giữa cái nắng cháy da của Hà Nội. Đừng quên bôi kem chống nắng và đeo kính bảo hộ để tránh tia UV làm hỏng mắt và da nhé".

Vương Loan viết: "Ngoài việc uống đủ nước, các mọi người nên cố gắng chia nhỏ thời gian làm việc, tránh những khung giờ đỉnh điểm từ 11h trưa đến 3h chiều nếu có thể. Sức khỏe là vàng, đừng quá cố sức mà ảnh hưởng đến tính mạng, nhất là khi làm việc ở độ cao như vậy".