Lý do Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Donald Trump tham quan Trung Nam Hải

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/5 đã đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump tham quan Trung Nam Hải - khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt nằm giữa trung tâm Bắc Kinh, nơi làm việc và sinh sống của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Theo ông Tập, việc lựa chọn Trung Nam Hải làm địa điểm gặp ông Trump là để đáp lại sự tiếp đón mà Tổng thống Mỹ từng dành cho ông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vào năm 2017.

“Tôi đặc biệt chọn địa điểm này để đáp lại sự hiếu khách mà ông đã dành cho tôi tại Mar-a-Lago năm 2017", ông Tập phát biểu trong cuộc gặp song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc hội đàm bên lề chuyến thăm khu vườn Trung Nam Hải ở Bắc Kinh ngày 15/5. (Ảnh: AP)

Hai nhà lãnh đạo ngồi trên những chiếc ghế gỗ kiểu cổ lớn, phía sau là các tấm bình phong chạm khắc hình cây tùng và hoa lan - những biểu tượng của sự hiếu khách trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Ông Tập cho biết Trung Nam Hải là nơi các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ trung ương làm việc, sinh sống kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, bao gồm các nhà lãnh đạo như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và cả bản thân ông.

Ông cũng nhấn mạnh sau năm 1949, Trung Quốc chủ động không chọn Tử Cấm Thành làm trung tâm quyền lực vì nơi này bị coi là biểu tượng của chế độ quân chủ chuyên chế, không phù hợp với tư tưởng “phục vụ nhân dân”.

Sau cuộc trao đổi riêng kéo dài khoảng 10 phút ngoài sự chứng kiến của báo chí, ông Trump và ông Tập đi dạo trong khu vườn từng là vườn thượng uyển hoàng gia.

“Đây là những bông hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy”, ông Trump nói khi tham quan khu vườn.

Khi được hỏi có hài lòng với chuyến thăm hay không, Tổng thống Mỹ giơ ngón tay cái thể hiện sự hài lòng.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đi qua hành lang mái che với các cột sơn xanh, mái vòm trang trí hình chim và phong cảnh núi non truyền thống trước khi dừng lại chụp ảnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) chụp ảnh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm khu vườn Trung Nam Hải ở Bắc Kinh ngày 15/5. (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, ông Trump tỏ ra bất ngờ khi biết một số cây trong khuôn viên có tuổi đời hàng trăm năm.

“Hầu hết cây ở khu này đều khoảng 200-300 năm tuổi. Một số cây phía sau đã hơn 400 năm tuổi”, ông Tập nói qua phiên dịch.

Ông Trump đáp lại đầy ngạc nhiên: “Chúng sống lâu đến vậy sao?”

Ông Tập tiếp lời rằng tại những nơi khác ở Trung Quốc còn có những cây có tuổi đời lên tới 1.000 năm.

Tổng thống Trump bất ngờ về tuổi đời của các cây trong khuôn viên Nam Trung Hải (Ảnh: AP)

Ông Trump sau đó hỏi liệu các nhà lãnh đạo nước ngoài khác có thường được tiếp đón tại Trung Nam Hải hay không.

“Rất hiếm”, ông Tập trả lời. “Trước đây chúng tôi hầu như không tổ chức sự kiện ngoại giao tại đây. Ngay cả bây giờ điều đó vẫn rất hiếm. Ví dụ như ông Putin từng tới đây.”

Ông Tập sau đó mời ông Trump chạm vào một cây có tuổi đời 280 năm.

“Rất tuyệt. Tôi thích nơi này”, ông Trump nói.

Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết sẽ gửi hạt giống hoa hồng cho ông Trump, trong khi Tổng thống Mỹ khẳng định hai bên đã đạt được những “thỏa thuận thương mại tuyệt vời”.

Lịch sử Trung Nam Hải

Trung Nam Hải là khu trụ sở chính phủ có tường bao quanh, nơi các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc sinh sống và làm việc từ những năm 1950. Việc Bắc Kinh tiếp đón một nguyên thủ nước ngoài tại đây là điều rất hiếm.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh năm 2017, ông Trump không được mời tới Trung Nam Hải. Theo ông Shen Dingli, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Thượng Hải, việc tổ chức cuộc gặp lần này tại đây cho thấy tính chất cá nhân trong mối quan hệ giữa ông Trump và ông Tập.

Khác với Nhà Trắng, Trung Nam Hải không mở cửa cho công chúng. Đây là nơi các quyết sách quan trọng nhất của Trung Quốc được đưa ra. Các cư dân tại đây, bao gồm cả ông Tập, được hưởng những đặc quyền riêng như dịch vụ y tế cao cấp và các khu nhà sang trọng.

Trước đây, Trung Nam Hải từng là vườn thượng uyển khép kín của hoàng gia, với một hồ nước có niên đại từ thế kỷ 12.

Vị trí biệt lập của khu vườn cùng ý nghĩa biểu tượng gắn với quyền lực tập trung đã khiến Chủ tịch Mao Trạch Đông và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lựa chọn nơi đây làm nơi ở và văn phòng chính sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949.

Năm 1972, ông Mao đã mời Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới tư dinh bên trong khu phức hợp. Chuyến thăm này góp phần chấm dứt hơn 25 năm đóng băng ngoại giao giữa hai nước và mở đường cho việc thiết lập quan hệ chính thức vào năm 1979.

Chủ tịch Tập mới chỉ tiếp đón một số ít lãnh đạo nước ngoài tại đây, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.

Năm 2002, Tổng thống Mỹ George W. Bush từng đi dạo bên hồ với Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại đây.

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2014 cũng bao gồm cuộc đi bộ trên đảo Đài Doanh cùng ông Tập. Đây được cho là khoảnh khắc mà Tân Hoa xã khi đó gọi là một trong những “dấu mốc định hình quan hệ song phương”.

Ngoài các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Trung Quốc cũng từng tiếp đón nhiều giám đốc doanh nghiệp Mỹ tại Trung Nam Hải, trong đó có CEO của Apple Tim Cook và CEO của Tesla Elon Musk.