Chứng khoán bật tăng sau 3 phiên giảm mạnh, VN-Index vượt 1.600 điểm

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt hơn 20.100 tỷ đồng - thấp nhất trong vòng một tháng, cho thấy lực cầu chủ yếu mang tính giải tỏa áp lực hơn là xác lập xu hướng tăng mới.

Chỉ số HNX-Index cũng tăng 2,6% và UPCoM-Index tăng 1,2%. Toàn sàn HoSE có 273 mã tăng so với 59 mã giảm.

Nhóm ngân hàng tiếp tục là trụ cột của thị trường khi nhiều mã như CTG, TCB, VCB, MBB, BID cùng tăng, mỗi cổ phiếu đóng góp từ 0,9 đến 1,8 điểm cho chỉ số chung. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đồng thuận đi lên với ORS tăng 5,7%, VND tăng 5,2%, SHS tăng 4,1%, MBS tăng 3,6%, SSI tăng 2%...

Ở các nhóm ngành khác, bảo hiểm, bất động sản, tiêu dùng và công nghiệp ghi nhận diễn biến tích cực, với nhiều cổ phiếu tăng trần như: BVH, MIG, TCH, CEO, NLG, PET, VVS, HHS, CII, PAC, HVN.

VN-Index lấy lại ngưỡng 1.600 điểm, thị trường xanh trở lại. (Ảnh minh họa).

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí diễn biến kém tích cực hơn khi PVT, PLX, OIL, PVD giảm giá, tạo lực cản nhất định lên thị trường chung.

Đáng chú ý trong phiên hôm nay là cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) được khối ngoại mua ròng trở lại sau chuỗi giảm sàn.

Khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 9 liên tiếp, với giá trị rút ròng khoảng 582 tỷ đồng trong ngày 24/3. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm VN30, khi hàng loạt cổ phiếu như HDB, VCB, BID, HPG, VHM, MWG và VIC bị bán ròng mạnh, mỗi mã ghi nhận giá trị từ 110-150 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại quay lại gom ròng một số mã như VCI, VCK và BSR với giá trị trên 100 tỷ đồng, trong khi DGC cũng được mua ròng hơn 57 tỷ đồng và tăng trở lại 1,5% sau chuỗi giảm sàn.

Trước đó, khi thị trường liên tục lao dốc, mất hơn 120 điểm sau 3 phiên, các chuyên gia vẫn khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, bám sát vận động thị trường và rà soát danh mục theo hướng duy trì tỷ trọng các mã có xu hướng đi ngang củng cố nền giá, đồng thời hạ tỷ trọng đòn bẩy và cơ cấu danh mục với những cổ phiếu phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng. Chỉ số VN-Index cũng được dự báo sẽ kiểm định lại khu vực 1.558 - 1.568 điểm và có thể hồi phục trở lại vào cuối phiên.