Ông Putin sắp thăm Trung Quốc, chỉ ít ngày sau thượng đỉnh lịch sử Tập - Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có chuyến thăm kéo dài một ngày tới Bắc Kinh vào tuần tới, chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc hội nghị thượng đỉnh thu hút nhiều chú ý với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. vào tháng 9 năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin nói với South China Morning Post (SCMP), chuyến thăm dự kiến diễn ra vào ngày 20/5. Theo các nguồn tin, đây là một phần trong các hoạt động tiếp xúc thường kỳ giữa Moskva và Bắc Kinh, và nhiều khả năng sẽ không có nghi thức đón tiếp cầu kỳ hay quy mô lớn như chuyến thăm của ông Trump.

Đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng bên ngoài khuôn khổ một hội nghị đa phương, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc duy trì quan hệ với cả hai bên và định vị mình như một cường quốc trung tâm trong bối cảnh trật tự thế giới ngày càng phân mảnh.

Sau chuyến thăm của ông Putin, Trung Quốc cũng sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tiếp đón lãnh đạo của cả bốn nước còn lại là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trong vòng vài tháng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thăm Bắc Kinh vào tháng 12, sau đó là Thủ tướng Anh Keir Starmer vào tháng 1.

Ông Trump cũng vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ngày hôm nay. Bắc Kinh đã dành cho ông Trump nghi thức đón tiếp trọng thể, bao gồm hàng chục học sinh chào đón và lễ chào 21 phát đại bác. Song, các nguồn tin cho biết chuyến thăm của ông Putin khó có thể có mức độ hoành tráng tương tự.

Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Điện Kremlin hồi tháng 2 cho biết nhà lãnh đạo Nga sẽ thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko sau đó nói với báo giới vào tháng 3 rằng hai bên đang hoàn tất việc chốt ngày cụ thể.

Ngày 14/5, Điện Kremlin tiếp tục thông báo ông Putin sẽ tới Trung Quốc “trong thời gian rất sớm” và công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đã hoàn tất, nhưng không nêu ngày cụ thể.

Các chuyến thăm liên tiếp của lãnh đạo Mỹ và Nga tới Trung Quốc là diễn biến hiếm thấy. Trước đó, Bắc Kinh từng tiếp đón lãnh đạo hai nước này khi đăng cai các hội nghị APEC vào các năm 2001 và 2014.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, Bắc Kinh đã tìm cách thắt chặt quan hệ với Moskva, nhiều lần mô tả quan hệ song phương là “vững chắc như bàn thạch”. Thương mại giữa hai nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, mang lại cho Nga nguồn hỗ trợ kinh tế quan trọng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây gia tăng sức ép.

Song song đó, Bắc Kinh cũng tìm cách ổn định quan hệ với Washington. Trong cuộc gặp ngày 14/5, ông Tập nói với ông Trump rằng hai nước nên là đối tác thay vì đối thủ, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với nhà lãnh đạo Mỹ để “chèo lái tốt con thuyền quan hệ Trung - Mỹ và biến năm 2026 thành một năm mang tính lịch sử, dấu mốc đối với quan hệ song phương”.

Theo SCMP, Tổng thống Putin duy trì liên lạc thường xuyên với Chủ tịch Tập Cận Bình và nhiều lần tới Trung Quốc trong những năm gần đây.

Lần gần nhất ông tới Trung Quốc là vào tháng 9 năm ngoái để dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân. Ông cũng tham dự lễ duyệt binh lớn của Trung Quốc trong cùng tháng nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.