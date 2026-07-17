Chủ động nguồn điện, doanh nghiệp vùng biên tăng tốc sản xuất

(VTC News) -

Điện lưới tạo nền tảng phát triển kinh tế vùng biên

Nằm trên tuyến biên giới tiếp giáp tỉnh Mondulkiri (Campuchia), xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng đang chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực khi hạ tầng điện được đầu tư đồng bộ. Từ chỗ chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, điện lưới quốc gia ngày nay trở thành nền tảng quan trọng để địa phương phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân và từng bước thúc đẩy chuyển đổi số.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, cho biết xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Đắk Wil và Ea Pô (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cũ), có diện tích hơn 515 km², dân số trên 24.000 người, trong đó khoảng 63% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Hoàng Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil.

Theo ông Hoàng Văn Tám, điện lưới quốc gia đã tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư máy móc, hệ thống tưới tiết kiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái.

Nguồn điện ổn định cũng giúp người dân tiếp cận tốt hơn với giáo dục, y tế, công nghệ thông tin và các dịch vụ số, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực biên giới với các vùng trung tâm.

Không chỉ phục vụ sản xuất, hệ thống điện còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Cùng với quá trình đầu tư hạ tầng, giao thông, trường học và các công trình công cộng từng bước được hoàn thiện; hệ thống chiếu sáng tại khu dân cư góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển.

Doanh nghiệp giảm chi phí, chủ động nguồn điện nhờ năng lượng mặt trời

Bên cạnh điện lưới quốc gia, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động đầu tư điện mặt trời mái nhà nhằm giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Lê Xuân Cường, đại diện Công ty TNHH Green Charge LC, cho biết doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời công suất 98 kWp phục vụ trạm sạc xe điện và hệ thống 25 kWp cho khu vực văn phòng. Sau khi đưa vào vận hành, lượng điện mua từ lưới tại văn phòng giảm từ khoảng 3.000 kWh xuống còn 700-900 kWh mỗi tháng.

Green Charge LC đưa điện năng lượng mặt trời vào vận hành.

Theo ông Cường, doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) công suất khoảng 500 kWh để chủ động nguồn điện cho 10 trụ sạc công suất 120 kW. Hệ thống này không chỉ giúp giảm phụ tải vào giờ cao điểm mà còn nâng cao hiệu quả khai thác và bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định.

Anh Lê Anh Vũ đại diện DNTT cơ khí Thanh Cẩn điều khiển thiết bị chế biến thép sử dụng điện NLMTMN.

Tương tự, doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Thương mại và Dịch vụ Thanh Cẩn cũng ghi nhận hiệu quả rõ rệt sau khi đầu tư điện mặt trời.

Ông Lê Anh Vũ, đại diện doanh nghiệp, cho biết hệ thống điện mặt trời công suất khoảng 100 kWp với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng đã giúp cơ sở giảm hơn 10 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Nguồn điện tạo ra hiện đáp ứng phần lớn nhu cầu vận hành máy móc, thiết bị sản xuất, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong mùa khô - thời điểm nhu cầu điện phục vụ sản xuất tăng cao.

Theo ông Vũ, hệ thống vận hành ổn định, việc bảo trì chủ yếu là kiểm tra và vệ sinh định kỳ. Sau khoảng 5 năm khai thác, doanh nghiệp đã thu hồi vốn và bắt đầu phát huy hiệu quả kinh tế.

Hướng tới phát triển năng lượng xanh bền vững

Đánh giá về xu hướng phát triển điện mặt trời mái nhà, ông Vũ Thành Nam, Quyền Trưởng Điện lực Cư Jút (Công ty Điện lực Lâm Đồng) cho rằng đây là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Khi người dân và doanh nghiệp chủ động sản xuất, sử dụng điện tại chỗ, áp lực lên hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong giờ cao điểm, sẽ giảm đáng kể.

Theo ông Nam, để điện mặt trời phát triển bền vững cần có sự phối hợp giữa ngành điện, chính quyền địa phương và người dân. Ngành điện sẽ tiếp tục cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn đấu nối, đồng thời tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Hiện trên địa bàn có 89 hệ thống điện mặt trời quy mô trang trại với tổng công suất khoảng 89 MW cùng gần 400 hệ thống điện mặt trời mái nhà của người dân. Các nguồn điện này đang góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, đồng thời tạo thêm dư địa để phát triển sản xuất và thu hút đầu tư.

Nhân viên Điện lực Cư Jút hướng dẫn các hộ kinh doanh sử dụng điện hiệu quả.

Thực tiễn tại Đắk Wil cho thấy, khi điện lưới quốc gia được kết hợp với các giải pháp năng lượng tái tạo và lưu trữ điện, người dân và doanh nghiệp không chỉ giảm chi phí mà còn chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực biên giới.