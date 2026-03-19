Chở 10 người trên thùng xe bán tải, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 19/3, Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ và xử lý vi phạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La ban hành quyết định xử phạt tài xế xe bán tải chở người trên thùng xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tài xế bị xử phạt là anh L.V.D. (SN 1992, trú tại phường Chiềng Cơi), lái ô tô bán tải mang BKS 26A-301.84 (loại cabin kép).

Tài xế L.V.D. tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế D. bị xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo cơ quan chức năng, việc chở người trên thùng xe bán tải tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, nhất là khi phương tiện phanh gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc xảy ra va chạm. Người ngồi phía sau không được trang bị dây an toàn hay các thiết bị bảo vệ, rất dễ bị văng ra khỏi xe, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh xe bán tải chở khoảng 10 người trên thùng xe. (Ảnh chụp màn hình)

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không chở người trên thùng xe bán tải, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người đi cùng.