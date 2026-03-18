Tài xế xe khách vừa đánh bạc vừa lái xe trên cao tốc

Ngày 18/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị phụ trách địa bàn củng cổ hồ sơ xử lý vụ tài xế và hai phụ xe khách đánh bạc trong xe khi đang chạy trên cao tốc.

Trước đó, người dân phản ánh đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT liên quan chiếc xe khách đi trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội - Nghệ An).

Theo nội dung phản ánh, lái xe cùng hai phụ xe đã có hành vi đánh bạc ăn tiền trong quá trình lái xe.

Camera giám sát trên ô tô ghi lại cảnh tài xế và phụ xe đánh bạc khi xe khách đang chạy trên cao tốc.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đã làm việc với chủ xe, lái xe và hai phụ xe liên quan.

Lực lượng chức năng xác định lái xe là N.V.H. (sinh năm 1992), hai phụ xe là V.Đ.L. (sinh năm 2003) và T.V.H. (sinh năm 2004), cùng trú tại Nghệ An.

Những người trên đã thừa nhận hành vi đánh bạc trên xe khách trong khi xe này đang di chuyển.

"Hành vi đánh bạc trên xe đang chạy không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông khác", Cục CSGT nhận định.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp liên quan.