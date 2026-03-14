Xử phạt tài xế mở cốp, chở người trong khoang hành lý khi chạy xe

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp tài xế ô tô mở cốp, chở người trong khoang hành lý khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo đó, khoảng 9h25 cùng ngày, tại khu vực cầu Nhật Tân, địa phận xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện ô tô con mang biển kiểm soát 30H-357.xx chở người trong khoang hành lý phía sau, đồng thời mở cốp khi phương tiện đang đi trên đường.

Hình ảnh hai người ngồi trong khoang hành lý phía sau chiếc ô tô mở cốp khi xe đang lưu thông trên cầu Nhật Tân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh vi phạm được ghi nhận và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện.

Qua xác minh, tài xế điều khiển xe là Lê Cao N. (SN 1986, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội). Làm việc với cơ quan chức năng, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo quy định, với lỗi chở người trong khoang hành lý của xe ô tô, tài xế bị phạt tiền dự kiến 4 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua đơn vị tăng cường tiếp nhận, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm giao thông được phản ánh qua mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là qua ứng dụng VNeTraffic.

Việc khai thác thông tin từ các nền tảng này giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm dù hành vi không xảy ra trực tiếp trước mặt lực lượng tuần tra.

CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không thực hiện các hành vi nguy hiểm như chở người trong khoang hành lý, mở cốp xe khi đang lưu thông… nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.