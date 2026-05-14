Chính thức gia nhập thị trường, giá xăng E110 thế nào so với xăng khoáng?

Hiện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố giá bán xăng E10 RON 95-V ở mức 24.630 đồng/lít (vùng 1) và 25.120 đồng/lít, trong khi Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL niêm yết giá xăng E10 RON95-III ở mức 23.730 đồng/lít.

Petrolimex lý giải, các cửa hàng thuộc khu vực vùng 2 có giá bán caoi hơn vì đây là nơi có khoảng cách xa hơn so với cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất, dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn nên giá bán lẻ cũng được điều chỉnh lên so với vùng 1.

Về cơ bản, giá xăng E10 đang thấp hơn giá xăng khoáng RON95-III và RON95-V. Tại Petrolimex, giá xăng RON95-III ở mức 24.350 đồng/lít (vùng 1) - 24.830 đồng/lít (vùng 2). Giá RON95-V tương ứng ở mức 25.250 đồng/lít - 25.750 đồng/lít.

Còn tại PVOIL, giá xăng RON95-III ở mức 24.350 đồng/lít.

Trong khi đó, nếu so với giá xăng sinh học E5 RON92 thì giá xăng E10 không chênh lệch nhiều. Cụ thể, giá xăng E5 tại Petrolimex là 23.790 đồng/lít (vùng 1) và 24.260 đồng/lít (vùng 2). Trong khi đó, tại PVOIL, giá xăng E5 đang là 23.790 đồng/lít.

Đồng loạt sẵn sàng bán đại trà xăng E10

Trước đó, vào cuối tháng 4, Petrolimex cho biết đã hoàn thiện 7 cụm kho pha chế tiêu chuẩn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc nhằm phục vụ kế hoạch từng bước thay thế xăng khoáng truyền thống.

Sau 8 tháng triển khai thí điểm kinh doanh loại xăng này tại TP.HCM, sản lượng tiêu thụ của tập đoàn này đã tăng khoảng 40%.

Ngoài Petrolimex, PVOIL cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95, trên phạm vi toàn quốc từ 15/5/2026.

Trước đó, từ ngày 11/8/2025, PVOIL đã triển khai mở bán thử nghiệm xăng E10 RON95 tại Hà Nội, Hải Phòng; tiếp đến là mở rộng địa điểm kinh doanh xăng E10 tại các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam. Đến tháng 4/2026 đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL kinh doanh E10.

Song song với quá trình thí điểm, PVOIL đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại các kho xăng dầu, từ bồn bể, đường ống công nghệ đến hệ thống xuất – nhập. Hiện có 13 kho trong hệ thống đủ điều kiện pha chế xăng E10, cùng với mạng lưới gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn mà nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng cho biết đã hoàn tất hạ tầng, sẵn sàng nhập và bán xăng E10 trên toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Chiến Thắng (Lào Cai) cho biết, đơn vị có 6 cửa hàng xăng dầu, 12 đại lý, cung cấp gần 200.000 m³ xăng dầu/năm. Để chuẩn bị cho việc cung ứng xăng E10 trên địa bàn, công ty đã triển khai kế hoạch đến 100% cán bộ, nhân viên và cửa hàng xăng, dầu trực thuộc. Cụ thể, từ tháng 5, cửa hàng nào bán hết số xăng khoáng (xăng RON95) công ty sẽ tiến hành rửa bồn, bể; kiểm tra hệ thống thiết bị, tránh rò rỉ ra môi trường và nhập xăng E10 về bán cho các khách.

Bà Sinh khẳng định: “Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của công ty đáp ứng tốt khi chuyển sang kinh doanh xăng E10. Lộ trình kinh doanh xăng sinh học E10, thay thế xăng khoáng được triển khai vào cuối tháng 4 và đến ngày 1/6, toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý của công ty sẽ chỉ bán xăng E10”.

Ông Hoàng Trung Dũng, Giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Hà Nội cũng cho biết, doanh nghiệp đã có các phương án để chuyển đổi bán xăng nhiên liệu hóa thạch sang xăng sinh học. “Chúng tôi đã chủ động lắp các van 1 chiều để hạn chế xăng bay hơi, đồng thời sử dụng bồn chứa 25M3 để chứa xăng, hạn chế lượng cồn bay hơi. Trước mắt, đến cuối tháng 4, cây xăng nào hết thì sẽ được đơn vị súc rửa, lắp van 1 chiều để chuyển sang bán xăng sinh học”, ông Dũng nói.

Còn ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát (Lâm Đồng), chia sẻ, xăng sinh học không khác nhiều so với xăng khoáng thông thường. Vì thế, doanh nghiệp cũng dễ dàng chuyển sang bán xăng sinh học.

"Việc này được thực hiện bằng việc chúng tôi dừng bán xăng khoáng, thay rửa bể chứa, vòi bơm và chuyển sang chứa xăng sinh học và bơm bán cho người tiêu dùng nên không phải đầu tư mới hay đầu tư lại từ đầu. Bất kể ngày nào, khi nào có lệnh của cơ quan có thẩm quyền là chúng tôi triển khai", ông Thắng chia sẻ.

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì bắt buộc phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Tuy nhiên, cơ quan điều hành cho rằng việc chuyển đổi sớm xăng E10 góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, ổn định thị trường và nâng tự chủ năng lượng quốc gia.