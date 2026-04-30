Hàng nghìn m³ xăng E10 được bán ra thị trường hôm nay

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Công Thương về việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4, các doanh nghiệp lớn đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng và sẽ bán rộng khắp trên toàn quốc từ hôm nay (30/4).

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho biết, trong ngày 30/4, cơ bản có 2 doanh nghiệp lớn triển khai bán xăng sinh học E10 là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL).

“Sản lượng dự kiến chưa cụ thể nhưng 2 doanh nghiệp này có thể cung ứng khoảng từ 3.000 - 5.000 m³ ra thị trường. Các doanh nghiệp bán lẻ khác cũng đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng bán xăng sinh học E10 trong thời gian sớm nhất", ông Bảo nói.

Nói về kế hoạch bán xăng E10, đại diện Petrolimex cho biết, riêng trong hôm nay, đơn vị đã chuẩn bị 1.500 - 2.000 m³ để phục vụ nhu cầu thị trường.

"Petrolimex đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ rất sớm. Cụ thể, ngay từ tháng 8/2025, Petrolimex đã tổ chức thí điểm kinh doanh xăng E10 tại TP.HCM. Đồng thời đầu tư hoàn thiện hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật.

Tính đến hết 29/4, doanh nghiệp đã có 7 điểm kho pha chế sẵn sàng trên toàn quốc, cùng với hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ đã được chuẩn bị hạ tầng, bao gồm xúc rửa bể chứa, kiểm tra thiết bị và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp", vị này thông tin.

Hôm nay, PVOIL và Petrolimex đồng loạt mở bán xăng sinh học E10. (Ảnh: Minh Đức)

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, không chỉ tập trung trong nước, Petrolimex còn chủ động học hỏi kinh nghiệm quốc tế thông qua các chương trình trao đổi tại Thái Lan, Philippines, Mỹ... nhằm hoàn thiện quy trình kinh doanh, vận chuyển và kiểm soát chất lượng xăng E10.

Theo tính toán, nếu chuyển đổi hoàn toàn sang xăng E10, tập đoàn có thể giảm gần 10% lượng xăng khoáng, tương đương khoảng 35.000 - 40.000 m³ mỗi tháng, qua đó góp phần giảm áp lực nhập khẩu.

Đại diện Petrolimex thông tin thêm, sau hơn 8 tháng bán thí điểm tại TP.HCM, đến nay chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10.

“Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng.

Cùng với đó, nhằm bảo đảm triển khai xăng sinh học được an toàn, hiệu quả, tập đoàn đã rà soát toàn diện hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời đầu tư các công cụ giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sản phẩm đạt đầy đủ tiêu chuẩn của Nhà nước và doanh nghiệp”, đại diện Petrolimex cho biết.

Trong khi đó, PVOIL cũng đã đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại các kho xăng dầu, từ bồn bể, đường ống công nghệ đến hệ thống xuất - nhập. Hiện nay, doanh nghiệp đã có 13 kho trong hệ thống đủ điều kiện pha chế xăng E10, cùng với mạng lưới gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng.

Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL cho biết: “PVOIL đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai xăng sinh học E10, từ nguồn nguyên liệu, hệ thống pha chế, tồn chứa đến mạng lưới phân phối.

Tổng công ty đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo việc triển khai xăng E10 diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ.

Doanh nghiệp đã hoàn tất đầu tư hệ thống hạ tầng tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam với tổng công suất pha chế đạt khoảng 4 triệu m³ xăng sinh học mỗi năm. Trong khi sản lượng xăng bán ra hàng năm của đơn vị đạt hơn 2 triệu m³, PVOIL vẫn đang dư thừa công suất hơn 1 triệu m³.

Đây là con số được doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của hệ thống PVOIL, cũng như khả năng gia công hoặc cung ứng nguồn hàng cho các đơn vị đầu mối khác chưa có đủ điều kiện về kho bãi và công nghệ pha chế”.

Người dân vẫn được mua xăng khoáng song song xăng E10 Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam, cho biết, hiện cùng với việc đẩy mạnh bán xăng sinh học E10 ra thị trường, các doanh nghiệp vẫn bán song song xăng khoáng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, cả nước sẽ chính thức ngừng bán xăng khoáng RON92, RON95 truyền thống. Thị trường lúc đó chỉ lưu hành 2 loại xăng sinh học là E5 RON92 và E10 RON95 (xăng E10 phối trộn 10% ethanol).