Công nghệ 14/5: iOS 26.5 với RCS mã hóa, Sony Xperria 1 VIII cảm biến 'khủng'

(VTC News) -

Apple phát hành iOS 26.5 với RCS mã hóa

Apple vừa tung bản cập nhật iOS 26.5 dành cho iPhone 11 trở lên, bao gồm cả dòng iPhone 17 mới nhất. Điểm đáng chú ý là tính năng nhắn tin RCS được mã hóa đầu cuối, giúp tăng cường bảo mật khi liên lạc giữa iPhone và Android. Tuy nhiên, Siri mới vẫn chưa xuất hiện, dự kiến sẽ ra mắt cùng iOS 27 tại WWDC tháng 6.

Người dùng trải nghiệm chụp ảnh và selfie với iPhone. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài RCS, iOS 26.5 bổ sung hình nền Pride Luminance đầy màu sắc và tính năng "Suggested Places" trong Maps, gợi ý địa điểm dựa trên xu hướng và hoạt động của người dùng. Bản cập nhật cũng đi kèm hơn 50 bản vá bảo mật, xử lý các lỗ hổng nghiêm trọng trong Kernel và WebKit.

Đặc biệt, người dùng tại EU được hưởng lợi từ các thay đổi theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, cho phép thiết bị đeo bên thứ ba truy cập tính năng vốn chỉ dành cho AirPods và Apple Watch. Điều này mở rộng khả năng kết nối và hiển thị thông báo trên nhiều thiết bị hơn.

Sony Xperia 1 VIII: Cảm biến lớn, thiết kế mới

Sony vừa ra mắt flagship Xperia 1 VIII với điểm nhấn là hệ thống camera cải tiến. Máy được trang bị trợ lý AI Camera Assistant, có khả năng nhận diện cảnh, chủ thể và điều kiện thời tiết để gợi ý màu sắc, ống kính và hiệu ứng bokeh phù hợp. Người dùng có thể áp dụng trực tiếp các gợi ý này để tối ưu hóa ảnh chụp.

Sony Xperia 1 VIII với cụm camera mới và cảm biến lớn. (Nguồn: Sony)

Điểm nổi bật khác là cảm biến telephoto 1/1.56 inch, lớn gấp bốn lần so với thế hệ trước, giúp chụp chi tiết ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Sony cũng áp dụng xử lý RAW đa khung, HDR và giảm nhiễu để nâng cao chất lượng ảnh. Thiết kế cụm camera sau được sắp xếp thành hình vuông, trong khi camera trước có độ phân giải 12MP.

Ngoài khả năng nhiếp ảnh, Xperia 1 VIII vẫn giữ cổng tai nghe 3.5mm hiếm thấy trên smartphone cao cấp. Máy sở hữu màn hình OLED 6,5 inch, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, với nhiều tùy chọn màu sắc. Giá khởi điểm từ 1.499 euro cho bản 12GB RAM/256GB và 1.999 euro cho bản 16GB RAM/1TB. Sản phẩm hiện chỉ mở bán tại châu Âu, kèm quà tặng tai nghe WH-1000XM6.

Snapseed 4.0 bổ sung phím tắt Camera trên Android

Google vừa phát hành bản cập nhật Snapseed 4.0, mang đến tính năng mới cho người dùng Android: phím tắt Camera ngay trong ứng dụng. Đây là lần đầu tiên Snapseed tích hợp khả năng mở nhanh camera, giúp người dùng chụp ảnh và chỉnh sửa tức thì mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Giao diện Snapseed 4.0 với màn hình chào mừng và các công cụ chỉnh sửa mới, nổi bật với phím tắt Camera và hiệu ứng phim. (Nguồn: Snapseed)

Tính năng này được cộng đồng phát hiện qua Google Play Store và chia sẻ trên diễn đàn Snapseed. Việc bổ sung phím tắt Camera cho thấy Google đang muốn biến Snapseed thành công cụ toàn diện hơn, không chỉ chỉnh sửa mà còn hỗ trợ chụp ảnh trực tiếp. Điều này hứa hẹn nâng cao trải nghiệm cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh di động.

Ngoài ra, bản cập nhật cũng cải thiện hiệu năng và giao diện, giúp thao tác mượt mà hơn. Snapseed vốn nổi tiếng với các công cụ chỉnh sửa chuyên sâu, nay càng trở nên tiện lợi khi kết hợp khả năng chụp và chỉnh sửa trong một ứng dụng duy nhất.