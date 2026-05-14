(VTC News) -

Video: Top xe MPV đáng mua trong tầm giá 600 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander: 560 - 698 triệu đồng

Mitsubishi Xpander là một trong những mẫu xe MPV bán chạy nhất tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế hiện đại và tính thực dụng cao. Xe được trang bị ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, với cụm đèn LED định vị ban ngày sắc nét và cụm đèn pha đặt thấp, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và năng động.

Nội thất của Xpander rất rộng rãi, với hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng, mang lại không gian chứa đồ linh hoạt. Ghế ngồi được bọc nỉ hoặc da tùy theo phiên bản, cùng với hệ thống điều hòa hai giàn lạnh, đảm bảo làm mát nhanh chóng và đồng đều.

Về hiệu suất, xe được trang bị động cơ 1.5L với công suất 104 mã lực, đi kèm với hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp, phù hợp cho cả di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình dài. Đặc biệt, hệ thống an toàn của Xpander được đánh giá cao với các tính năng như phanh ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử, giúp tăng cường sự ổn định khi vận hành.

Toyota Veloz Cross: 638 - 660 triệu đồng

Toyota Veloz Cross đang khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe đa dụng (MPV) với sự cạnh tranh trực tiếp từ Mitsubishi Xpander. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế mạnh mẽ và thể thao, đặc trưng bởi lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED sắc nét và dải đèn hậu LED kéo dài, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và thu hút.

Bên trong, Veloz Cross được trang bị nội thất tiện nghi với màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng hệ thống âm thanh 6 loa, mang đến trải nghiệm giải trí cao cấp cho người dùng. Xe sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực, kết hợp với hộp số vô cấp CVT, giúp mang lại cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Về tính năng an toàn, Toyota Veloz Cross không hề kém cạnh khi được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Đặc biệt, phiên bản Top còn tích hợp gói công nghệ TSS (Toyota Safety Sense) với nhiều giải pháp hỗ trợ người lái như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) và 6 túi khí.

Hyundai Stargazer: 489 - 599 triệu đồng

Hyundai Stargazer, mẫu xe mới nhất trong phân khúc MPV, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ thiết kế đột phá và hiện đại. Với phong cách tương lai, phần đầu xe liền mạch, cụm đèn LED độc đáo và dải đèn định vị hình vòng cung nổi bật, Stargazer tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nội thất của Stargazer cũng không kém phần ấn tượng với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10.25 inch, màn hình giải trí 8 inch và hệ thống điều hòa tự động, mang đến trải nghiệm tiện nghi và hiện đại cho người sử dụng. Xe được trang bị động cơ 1.5L mạnh mẽ, sản sinh công suất 115 mã lực, kết hợp với hộp số CVT, giúp mang lại khả năng vận hành êm ái và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Về mặt an toàn, phiên bản Stargazer X được trang bị phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động, là những nâng cấp đáng chú ý so với phiên bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, phiên bản cao cấp này còn sở hữu các công nghệ an toàn tiên tiến thuộc gói ADAS, bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh hỗ trợ va chạm trước/sau, hỗ trợ phanh tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình.

Với những tính năng nổi bật này, Hyundai Stargazer hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một mẫu MPV hiện đại và an toàn.

Suzuki XL7: 599 triệu đồng

Suzuki XL7, mẫu xe MPV 7 chỗ giá rẻ, đang thu hút sự chú ý trên thị trường Việt Nam. Được xếp trên Ertiga, XL7 hiện là một trong những mẫu xe MPV 7 chỗ bán chạy nhất. Xe được nhập khẩu từ Indonesia và có hai phiên bản: GLX và Sport Limited.

Với động cơ 1.5L, Suzuki XL7 mang lại công suất tối đa 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn tối đa 138Nm tại 4.400 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Trong phân khúc MPV giá rẻ, XL7 được đánh giá cao về thiết kế, không gian và khả năng vận hành.

Mẫu xe này sở hữu thiết kế mạnh mẽ theo phong cách SUV, cùng với nội thất rộng rãi cho cả ba hàng ghế. Khả năng vận hành của XL7 ổn định cả trên phố và đường trường, nhờ vào hệ thống treo cứng vững, giúp xe duy trì sự ổn định ở tốc độ cao.

Kia Rondo: 559 - 655 triệu đồng

Kia Rondo, mẫu MPV cỡ nhỏ, đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2014 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Với thiết kế gọn gàng, trẻ trung và thể thao, Rondo nổi bật với khoang cabin rộng rãi, chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm, cùng tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic.

Xe được trang bị động cơ xăng Nu 2.0L I4, 16 van, cho công suất 158 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 194Nm tại 4.800 vòng/phút. Tùy theo phiên bản, Rondo có thể đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Về trang bị an toàn, Rondo được đánh giá cao với nhiều tính năng nổi bật như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi động ngang dốc HAC và nhiều túi khí, mang lại sự yên tâm cho người sử dụng.