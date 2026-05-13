Ruốc xuất hiện dày đặc, ngư dân Đà Nẵng 'bỏ túi' bạc triệu sau vài giờ vươn khơi

Ngư dân ở đây cho biết ruốc thường xuất hiện ở khu vực cách bờ 1-2 hải lý và di chuyển theo luồng. Dụng cụ để vớt ruốc là một chiếc vợt được làm từ 2 thanh gỗ dài 5m, có gắn lưới màng hình tam giác ở giữa và được buộc chặt ở đầu mũi thuyền. Khi phát hiện vùng nước có ruốc, ngư dân sẽ hạ vợt xuống, tăng tốc thuyền để đẩy vợt đi và ruốc sẽ lọt vào đáy vợt.