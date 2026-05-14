7 loại cây đặt trong phòng ngủ giúp lọc khí, ngủ ngon

(VTC News) -

Phòng ngủ là nơi tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc. Bên cạnh việc lựa chọn nội thất, ánh sáng và màu sắc phù hợp, nhiều gia đình còn ưu tiên bố trí cây xanh để thanh lọc không khí và tạo cảm giác dễ chịu.

Dưới đây là những loại cây được đánh giá cao nhờ khả năng lọc khí tốt và phù hợp với môi trường trong phòng ngủ.

Cây lưỡi hổ

Điểm nổi bật của cây lưỡi hổ là khả năng hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzene và xylene.

Khác với nhiều loại cây khác, lưỡi hổ tiếp tục nhả oxy vào ban đêm, giúp không khí trong phòng luôn tươi mới. Cây chịu hạn tốt, không cần tưới thường xuyên và vẫn phát triển ổn định trong điều kiện ánh sáng yếu.

Cây nha đam

Cây nha đam không chỉ nổi tiếng với công dụng làm đẹp mà còn có khả năng thanh lọc không khí hiệu quả. Loại cây này hấp thụ các chất ô nhiễm từ sơn tường, chất tẩy rửa và đồ nội thất.

(Ảnh minh họa)

Nha đam có kích thước nhỏ gọn, dễ chăm sóc và phù hợp với bàn đầu giường hoặc bệ cửa sổ. Cây ưa sáng nhẹ và chỉ cần tưới khi đất khô hoàn toàn.

Cây lan ý

Cây lan ý có khả năng hấp thụ nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong không khí.

Ngoài tác dụng lọc khí, lan ý còn giúp tăng độ ẩm tự nhiên, đặc biệt hữu ích khi sử dụng điều hòa thường xuyên. Môi trường có độ ẩm phù hợp sẽ giúp hạn chế khô da, khô họng và tạo cảm giác dễ chịu khi ngủ.

Cây oải hương

Cây oải hương có mùi thơm dịu nhẹ, giúp thư giãn thần kinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy mùi hương của oải hương có thể giúp giảm căng thẳng, ổn định nhịp tim và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Cây dây nhện

Cây dây nhện có hình dáng mềm mại với những chiếc lá dài rủ xuống đẹp mắt. Đây là một trong những loại cây có khả năng hấp thụ formaldehyde và carbon monoxide hiệu quả.

(Ảnh: Noithatmienbac)

Dây nhện sinh trưởng tốt trong môi trường ánh sáng gián tiếp, ít sâu bệnh và rất dễ chăm sóc. Cây thích hợp đặt trên kệ cao hoặc treo gần cửa sổ

Cây thường xuân

Cây thường xuân được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ khả năng giảm nấm mốc và bụi mịn trong không khí. Loại cây này phù hợp với những gia đình sống tại khu vực đô thị hoặc nơi có độ ẩm cao.

Với đặc tính leo rủ mềm mại, thường xuân có thể được đặt trong chậu treo, tạo nên góc xanh sinh động và tiết kiệm diện tích.

Cúc đồng tiền

Hoa cúc đồng tiền không chỉ mang đến sắc màu tươi tắn mà còn có khả năng tăng lượng oxy trong không gian vào ban đêm, góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, loài hoa này còn hỗ trợ loại bỏ một số chất ô nhiễm trong không khí, tạo môi trường nghỉ ngơi trong lành hơn.