Chuyên gia: Lứa U17 có thể giúp Việt Nam tiến gần mục tiêu World Cup 2030

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U17 châu Á 2026. Cùng với U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam trở thành đại diện của bảng C góp mặt ở tứ kết giải đấu. Thành tích này nối dài chuỗi dấu ấn của bóng đá trẻ Việt Nam sau chức vô địch U17 Đông Nam Á trước đó.

Ông Ngô Quang Tùng - Phó Giám đốc Công ty Thể thao Viettel - đánh giá thế hệ U17 hiện tại có thể là nòng cốt để bóng đá Việt Nam hoàn thành mục tiêu cho dự án World Cup 2030.

“Việc chuẩn bị cho tương lai, từ các giải đấu khu vực cho tới mục tiêu vươn ra sân chơi châu lục, đều nằm trong định hướng dài hạn của bóng đá Việt Nam, xa hơn nữa là phục vụ đội tuyển quốc gia. Nếu chúng ta có được lớp cầu thủ trẻ này, kết hợp với những nhân tố tinh túy của lứa đàn anh, đồng thời tiếp tục bồi đắp thêm các thế hệ kế cận, thì mục tiêu cho dự án World Cup 2030, thậm chí xa hơn, hoàn toàn có thể đến gần hơn”, Phó Giám đốc của Công ty Thể thao Viettel nhận định.

U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2.

Theo bình luận viên gạo cội của bóng đá Việt Nam, thành công của đội tuyển đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là chất lượng đào tạo ở các trung tâm bóng đá lớn như PVF, Hà Nội hay Thể Công Viettel. Bên cạnh đó, ban huấn luyện của U17 Việt Nam cũng tạo ra sự thay đổi đáng kể về tâm lý thi đấu cho các cầu thủ.

“Các em dám chơi, dám thực hiện ý đồ chiến thuật, dám thể hiện kỹ năng và phẩm chất của mình. Đó là điều rất quan trọng trong bóng đá, đặc biệt với các cầu thủ trẻ”, ông nhấn mạnh.

Đánh giá về cột mốc lịch sử của U17 Việt Nam, vị chuyên gia cho rằng tấm vé dự U17 World Cup mang ý nghĩa rất lớn với bóng đá trẻ nước nhà.

“Đây chắc chắn là sự khích lệ rất lớn, đồng thời cũng có thể xem như một thước đo cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt khi nhìn từ góc độ đào tạo trẻ và định hướng tương lai. Để đánh giá chất lượng của một nền bóng đá trẻ, chúng ta cần nhìn vào những cột mốc như thế này”, ông nhấn mạnh.

U17 Việt Nam đứng đầu bảng C giải U17 châu Á và giành quyền vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự World Cup U17.

Theo BLV Quang Tùng, việc góp mặt ở U17 World Cup không chỉ là thành công của một lứa cầu thủ mà còn phản ánh hướng đi của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông nhắc lại dấu ấn của thế hệ Nguyễn Quang Hải và U20 Việt Nam trước đây từng góp mặt ở World Cup. Thành tích khi ấy tạo ra cảm giác được thừa nhận, giúp bóng đá Việt Nam có thêm niềm tin vào quá trình phát triển tiếp theo.

“Từ sân chơi khu vực, chúng ta hướng ra châu lục, rồi từ châu lục tiến ra thế giới. Việc góp mặt ở World Cup là một bước khẳng định cho lộ trình đó và giúp bóng đá Việt Nam tự tin hơn trên chặng đường dài phía trước”, ông nói.

Dù vậy, vị chuyên gia cũng cho rằng thành công ở cấp độ trẻ cần được nhìn nhận đúng mức. Ông khẳng định việc tham dự U17 World Cup là điều đáng trân trọng nhưng chưa phải đích đến cuối cùng của bóng đá Việt Nam.

“Việc tham dự World Cup sẽ là nguồn động viên lớn, nhưng mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ. Mục tiêu lớn nhất vẫn là đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai”, BLV Ngô Quang Tùng nhận định.