Đức Hòa - Hậu Nghĩa 'đổi vai', bất động sản Tây Bắc TP.HCM đón 'sóng lớn'

(VTC News) -

Hạ tầng, quy hoạch “vẽ lại” bản đồ phát triển cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Việt Nam đề xuất, trọng tâm cốt lõi là phát triển mạng lưới đô thị vệ tinh nhằm tối ưu hóa sức mạnh liên kết vùng, khơi thông tối đa tiềm năng kinh tế của toàn khu vực Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đóng vai trò như một trục động lực kinh tế thu hẹp khoảng cách địa lý, tuyến đường ĐT.823D với chiều dài hơn 14 km được quy hoạch kết nối trực tiếp từ ranh giới TP.HCM đến khu vực Hậu Nghĩa - nơi đang chuẩn bị triển khai xây dựng trung tâm hành chính mới của Tây Ninh với mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thiện và đi vào vận hành, tuyến đường này không chỉ “chia lửa” cho Quốc lộ 22 mà còn thiết lập hành lang giao thông huyết mạch từ Đức Hòa - Hậu Nghĩa về Bình Tân, Tân Phú, Hóc Môn, Quận 12 (cũ). Thời gian di chuyển chỉ còn từ 20 đến 30 phút, thậm chí nhanh hơn việc di chuyển giữa các phường nội đô trong giờ cao điểm, sẽ thay đổi hoàn toàn tư duy an cư và đầu tư.

Cú hích từ mạng lưới hạ tầng Tây Bắc tạo đòn bẩy tăng trưởng lớn khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa.

Tâm điểm đắt giá nhất của hệ thống hạ tầng khu vực hội tụ tại Vòng xoay Hậu Nghĩa, nút giao chiến lược kết nối chuỗi giao thông huyết mạch. Nơi đây là điểm giao cắt trực tiếp của tuyến Quốc lộ N2 (trùng trục Đường Hồ Chí Minh) giữ vai trò xương sống nối liền Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, hòa cùng trục ĐT.825 và ĐT.823 kết nối liên hoàn chuỗi khu công nghiệp sầm uất.

Từ nút giao trung tâm này, cư dân dễ dàng tiếp cận đại lộ ĐT.823D hướng tâm về TP.HCM cũng như tuyến cao tốc Vành đai 4 liên vùng trong bán kính chỉ vài phút di chuyển.

Bên cạnh đó, mạch kết nối trực tiếp ra tuyến Vành đai 3 qua hành lang kênh Thanh Niên giúp Hậu Nghĩa gia nhập trọn vẹn vào mạng lưới vành đai khép kín, khơi thông hành lang vận tải tiến về khu Đông TP.HCM và các cảng biển quốc tế.

Tại hội thảo “Quá trình thanh lọc và tái định vị giá trị theo nhu cầu thật” mới đây, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên nhận định từ nay đến năm 2030, dư địa tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững nhất của thị trường bất động sản phía Nam sẽ tập trung chủ yếu trong phạm vi hưởng lợi trực tiếp của các tuyến Vành đai 3 và 4.

Tại Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Green City đang là một trong những cái tên nổi bật nhất.

Tọa độ “tiền lộ hậu tâm” đón đầu dòng chảy kép

Nằm tại giao điểm chiến lược giữa Hậu Nghĩa, Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, đồng thời kế cận hàng loạt đại lộ huyết mạch, Vinhomes Green City sở hữu địa thế “tiền lộ hậu tâm”, đón trọn dòng chảy kép của thị trường.

Ở phía trước, đại đô thị đón đầu làn sóng cư dân dịch chuyển ly tâm từ TP.HCM để tìm kiếm không gian sống xanh, thoáng đãng, ít ô nhiễm. Trong khi ở phía sau, dự án tựa lưng vững chắc vào thủ phủ công nghiệp Đức Hòa năng động, giải quyết triệt để bài toán an cư tại chỗ cho hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao.

Với tiến độ thi công thần tốc, Vinhomes Green City dự kiến sẽ bàn giao những ngôi nhà đầu tiên vào quý IV/2026. (Ảnh tiến độ thực tế tháng 7/2026)

Trên quy mô gần 200 ha được quy hoạch bài bản cho cộng đồng khoảng 40.000 cư dân, Vinhomes Green City tích hợp hệ sinh thái “all-in-one” từ trường học, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng, hệ thống công viên đa dạng đến hệ thống an ninh đa lớp 24/7, đáp ứng nhu cầu sống - học tập - giải trí - chăm sóc sức khỏe của cư dân mọi lứa tuổi chỉ trong vài bước chân.

Bày tỏ sự hào hứng khi lựa chọn nơi đây làm tổ ấm lâu dài, bà Dung (Đức Lập) chia sẻ khi tham quan nhà mẫu tiểu khu Trường Xuân: “Giao thông di chuyển ở đây rất thuận lợi và điều tuyệt vời nhất là cả gia đình tôi được sống trong một không gian xanh trọn vẹn mỗi ngày”.

Bà Dung rất hài lòng khi tham quan nhà mẫu và chờ đợi đến ngày được an cư ở tổ ấm mới tại Vinhomes Green City.

Hiện thực hóa cam kết tiến độ và chất lượng, Vinhomes Green City sẽ bàn giao những ngôi nhà đầu tiên ngay từ quý IV/2026.

Đáng chú ý, cư dân có thể thụ hưởng không gian sống xanh, tiện nghi ngay khi nhận nhà nhờ hàng loạt tiện ích trọng điểm đã hoàn thiện, nổi bật là hồ trung tâm The Green Lake 8 ha cùng chuỗi công viên thể thao liên hoàn Pop Art Park, công viên dưỡng sinh Wellness Park và công viên nước Aqua Adventure.

Hội tụ vị trí chiến lược, động lực hạ tầng liên vùng cùng tiềm năng hình thành cộng đồng dân cư thực, Vinhomes Green City được xem là dự án sở hữu những điều kiện vàng để thiết lập giá trị, chính thức bước vào “điểm vàng” của chu kỳ phát triển mới.