Chỉ 1 câu nói khiến Haaland bừng tỉnh, ghi 2 bàn loại Brazil khỏi World Cup

(VTC News) -

Sau trận thắng 2-1 của đội tuyển Na Uy trước Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2026, huấn luyện viên Stale Solbakken cho biết ông đã có cuộc trao đổi ngắn với Erling Haaland trong lần tạm dừng uống nước thứ 2. Ông tin rằng các hậu vệ Brazil dành quá nhiều sự tôn trọng cho tiền đạo của Na Uy và chính câu nói đó khích lệ chân sút 25 tuổi trước khi anh ghi 2 bàn.

Theo Terra, hình ảnh truyền hình ghi lại cảnh Solbakken nói chuyện với Haaland trong thời gian hai đội tạm nghỉ để tiếp nước lần thứ 2 đã gây chú ý. Bản thân Haaland đã lập cú đúp ở các phút 79 và 90, mang về chiến thắng lịch sử cho đội tuyển Na Uy.

Haaland lập cú đúp vào lưới ĐT Brazil - Ảnh: Reuters

Sau trận đấu, HLV đội tuyển Na Uy tiết lộ nội dung cuộc trao đổi với Haaland. Ông Solbakken nói: “Tôi nói với Haaland rằng cơ hội sẽ đến. Cả hai trung vệ của Brazil đều dành cho Haaland sự tôn trọng rất lớn và đang run sợ. Chúng ta phải tận dụng điều đó”.

Về chiến thắng trước Brazil, HLV Solbakken khẳng định: “Bất kỳ người dân Na Uy nào cũng có thể đang trải qua đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Đây là khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Na Uy”.

Đánh giá về diễn biến trên sân, chiến lược gia người Na Uy cho rằng trận đấu diễn ra cân bằng và có thể đi theo bất kỳ hướng nào, nhưng các học trò của ông đã tận dụng cơ hội tốt hơn.

HLV Solbakken nhận định: “Tất cả người Na Uy đều biết trận đấu này có thể diễn biến theo bất kỳ hướng nào. Đó là một trận đấu rất khó khăn, và cuối cùng mọi thứ đã nghiêng về phía chúng tôi. Tôi vô cùng tự hào”.

HLV Stale Solbakken vưi mừng với chiến thắng trước ĐT Brazil - Ảnh: Reuters

HLV Solbakken cũng cho biết ông có linh cảm Haaland sẽ tạo nên khác biệt. Ông nhận định: “Những đường bóng dài cuối cùng đã mang lại kết quả tích cực cho chúng tôi. Haaland và toàn đội đều rất tự tin. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn ở nhiều thời điểm, trận đấu diễn ra cân bằng, nhưng chúng tôi là đội giành chiến thắng”.

Trong khi đó, Haaland bày nỏ niềm vui sướng tột độ với cú đúp vào lưới Brazil: “Tôi đã nhiều lần đạt đến đỉnh cao ở giải đấu này. Và lần này lại là một đỉnh cao mới. Nếu tôi có một hoặc hai cơ hội, thường thì sẽ thành bàn. Tôi cũng không biết vì sao mình làm được như vậy, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Tôi gần như nghĩ rằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 là món quà từ Chúa”.

“Niềm tự hào khi được khoác áo đội tuyển Na Uy là điều chúng ta cần nuôi dưỡng. Các bạn thấy Brazil sẵn sàng đổ máu vì màu cờ sắc áo. Họ mơ được chơi cho Brazil từ khi còn nhỏ. Thành thật mà nói, ngày bé tôi không nghĩ nhiều đến điều đó. Nhưng giờ đây tôi nghĩ chúng ta đã trở nên bản lĩnh hơn. Tôi hy vọng tất cả những người trẻ xem cuộc phỏng vấn này sẽ hiểu rằng được thi đấu cho Na Uy là một trong những điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời. Thật hoàn toàn điên rồ”, Haaland nói tiếp

Sau khi vượt qua Brazil, đội tuyển Na Uy sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Anh ở vòng tứ kết World Cup 2026.