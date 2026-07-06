Vừa ra oai với đối thủ, Neymar khóc nức nở khi Na Uy loại Brazil khỏi World Cup

(VTC News) -

Hành trình World Cup 2026 của đội tuyển Brazil kết thúc bằng bàn thắng của Neymar. Cú đá phạt đền của ngôi sao 34 tuổi không thể giúp đội bóng vàng xanh lật ngược tình thế. Tiền đạo từng khoác áo Barcelona và Paris Saint-Germain vừa tranh cãi với thủ môn Na Uy đã phải rơi nước mắt khi nói lời chia tay.

Ở nửa cuối hiệp 2 trong trận đấu giữa Brazil và Na Uy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti tung Neymar vào sân với hy vọng mang về chiến thắng cho đội bóng Nam Mỹ. Tuy nhiên, Brazil thủng lưới liên tiếp 2 bàn từ một pha đánh đầu, một cú sút xa của Erling Haaland.

Neymar nỗ lực tổ chức tấn công với vai trò tiền đạo ảo. Trong quãng thời gian bù giờ, Neymar thậm chí mất bình tĩnh và phạm lỗi với Martin Odegaard. Cầu thủ Brazil và Na Uy lao vào tranh cãi khi đồng hồ dần điểm đến phút cuối cùng.

Neymar tranh cãi với Nyland.

Phút 90+9, Brazil được hưởng quả phạt đền khi Casemiro bị hậu vệ Na Uy bị phạm lỗi trong vòng cấm. Thủ thành Nyland liên tục khiếu khích Neymar. Đáp lại, tiền đạo sinh năm 1992 vẫn bình tĩnh thực hiện cú đá phạt đền đánh bại đối phương. Sau đó, Neymar tiếp tục có thêm nhiều lời lẽ để đáp trả Nyland.

Đội tuyển Brazil có thêm cơ hội cuối cùng để tấn công nhưng Casemiro chuyền hỏng đáng tiếc. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Neymar không thể đứng vững. Anh ngồi xuống sân và bật khóc nức nở trong khoảnh khắc cuối cùng của mình ở đấu trường World Cup.

Raphina, Vinicius hay Alisson Becker tiến đến động viên Neymar nhưng không thể giúp cầu thủ số 10 ngừng những giọt nước mắt. Neymar dành phần lớn thời gian ở World Cup 2026 trên khán đài, ghế dự bị, thậm chí có trận đấu phải ở lại khách sạn để nghỉ ngơi và tập hồi phục. Anh chỉ ra sân tổng cộng chưa đầy 45 phút tại giải đấu lần này, sau nhiều nỗ lực điều trị chấn thương.

Neymar bật khóc ngay trên sân.

Trước thềm World Cup 2026, Neymar rất nỗ lực tập luyện và thi đấu với hy vọng được ông Carlo Ancelotti trao cơ hội dự giải đấu. Cuối cùng, nhà cầm quân người Italy vẫn đặt niềm tin vào cậu học trò đã sa sút phong độ, không còn ở thể trạng tốt nhất và không góp mặt ở đội tuyển Brazil trong thời gian dài.

Tuy nhiên, Neymar chưa bình phục hoàn toàn chấn thương nên phải vắng mặt ở 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Anh đá ít phút ở lượt cuối và không có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu đỉnh cao.

Khi đội tuyển Brazil gặp khó khăn, Neymar được nhắc đến như hy vọng lớn nhất. Quả thật, ngôi sao này vẫn mang đến những cảm xúc khác biệt nhưng như thế là chưa đủ để Brazil thoát hiểm trong trận đấu mà họ đã phung phí quá nhiều cơ hội.