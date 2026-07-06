Ngôi sao Brazil bật khóc nức nở, nghẹn ngào xin lỗi sau trận thua Na Uy

(VTC News) -

Sau thất bại 1-2 trước Na Uy khiến đội tuyển Brazil dừng bước tại World Cup 2026, đội trưởng Casemiro đã không cầm được nước mắt khi trả lời phỏng vấn với CazéTV. Tiền vệ 34 tuổi nghẹn ngào khi được đề nghị gửi lời nhắn tới các em nhỏ Brazil để tiếp tục tin tưởng vào đội tuyển quốc gia.

Mở đầu, Casemiro chỉ có thể nói ngắn gọn trong nước mắt: “Thật khó để tìm được lời nói. Tôi xin lỗi”.

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Casemiro chia sẻ: “Thật khó để diễn tả bằng lời trong những thời khắc như thế này. Khi bắt đầu chơi bóng, ai cũng có một giấc mơ. Với bất kỳ người Brazil nào, giấc mơ đó là vô địch World Cup. Đây là lần thứ ba tôi có cơ hội tham dự giải đấu này”.

Casemiro bật khóc trong cuộc phỏng vấn sau trận - Ảnh chụp màn hình

Casemiro nói tiếp: “Tôi cảm thấy mình thật may mắn và vô cùng tự hào về những gì bản thân cũng như toàn đội đã làm được ở đây, kể cả thế hệ này dù không thể giành chức vô địch. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, đã cố gắng hết sức và thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc. Chúng tôi biết rằng cuối cùng mình đã khiến hàng nghìn người thất vọng. Nhưng như bạn đã nói, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vào những lúc như thế này, điều tôi mong muốn nhất chỉ là được ở bên gia đình và các con của mình”.

Ngay sau khi kết thúc những chia sẻ trên, Casemiro xin phép dừng cuộc phỏng vấn và rời đi vì không thể tiếp tục.

Tại World Cup 2026, Casemiro là một trong những trụ cột của đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, khi thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát. Trước đó, tiền vệ này cũng đá chính trong hai kỳ World Cup gần nhất dưới thời HLV Tite.

Casemiro được phóng viên động viên trong lúc phỏng vấn - Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Neymar ngầm xác nhận sẽ chia tay đội tuyển Brazil sau khi đội nhà dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026. Sau thất bại 1-2 trước Na Uy, Neymar nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi đã cố gắng rất nhiều. Giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi bắt đầu ở đây và kết thúc cũng ở đây”.

Đây là chiến dịch World Cup đáng quên của đội tuyển Brazil khi họ dừng bước ở vòng 1/8. Lần gần nhất Brazil dừng chân ở giai đoạn này tại World Cup là vào năm 1990. Ở 2 kỳ World Cup 2022 và 2018, đội tuyển Brazil đều vào tới tứ kết.