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Brazil 0 0 Na Uy

Trận đấu giữa Brazil và Na Uy diễn ra trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (New Jersey, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brazil vs Na Uy mới nhất tại đây.

Thủ môn Na Uy cản phá quả phạt đền trong hiệp 1. (Ảnh: AP)

Na Uy cầm bóng nhiều hơn trong hiệp một, nhưng Brazil mới là đội tạo ra chất lượng cơ hội tốt hơn. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng 65%, chuyền chính xác 91%, song phần lớn thời gian chỉ luân chuyển bóng ở khu vực an toàn. Brazil giữ bóng ít hơn nhưng có 8 cú sút, 2 lần trúng đích, 3 cơ hội nguy hiểm và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,06 - chủ yếu đến từ quả phạt đền ở phút 13.

Sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình, trọng tài cho Brazil hưởng phạt đền vì Matheus Cunha bị ngáng chân trong vòng cấm. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes không thắng được thủ môn Orjan Nyland trong pha đối mặt ở khoảng cách 11 mét.

Cả Brazil và Na Uy đều tạo ra cơ hội từ những pha bóng nhanh. Vinicius Junior (Brazil) và Martin Odegaard (Na Uy) có những khoảnh khắc tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ở góc sút thuận lợi. Nửa đầu trận đấu trôi qua mà không có bàn thắng.

Đội hình Brazil vs Na Uy

Brazil đá chính: Alisson (1), Gabriel Magalhaes (3), Marquinhos (4), Casemiro (5), Vinicius Junior (7), Bruno Guimaraes (8), Matheus Cunha (9), Danilo (13), Douglas Santos (16), Gabriel Martinelli (22), Rayan (26).

Na Uy đá chính: Orjan Nyland (1), Kristoffer Ajer (3), David Moller Wolfe (5), Patrick Berg (6), Alexander Sorloth (7), Sander Berge (8), Erling Haaland (9), Martin Odegaard (10), Torbjorn Heggem (17), Antonio Nusa (20), Julian Ryerson (26).

Thông tin Brazil và Na Uy trước trận đấu

Brazil gặp Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng C và đội nhì bảng I. Đội thắng cặp Brazil vs Na Uy gặp Anh hoặc Mexico ở tứ kết.

Opta đánh giá Brazil có 54,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Na Uy là 21,8%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24%.

Brazil đấu với Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Brazil đứng đầu bảng C, sau đó vượt qua Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị dẫn trước trong hiệp 1, nhưng Casemiro gỡ hòa trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở thời gian bù giờ.

Na Uy xếp nhì bảng I và vừa thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 1/16. Antonio Nusa mở tỷ số, Erling Haaland ghi bàn muộn sau khi đại diện châu Phi gỡ hòa trong hiệp 2.

Lịch sử đối đầu lại là điểm đáng chú ý nhất. Brazil chưa từng thắng Na Uy trong 4 lần gặp trước đây, với 2 trận hòa và 2 thất bại.

Ở World Cup, hai đội từng gặp nhau một lần. Na Uy thắng Brazil 2-1 tại vòng bảng World Cup 1998, kết quả giúp đội bóng Bắc Âu giành quyền đi tiếp.