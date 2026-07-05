Trực tiếp bóng đá Brazil vs Na Uy 3h ngày 6/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Brazil vs Na Uy
Brazil 0 0 Na Uy
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Brazil và Na Uy bắt đầu lúc 3h ngày 6/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brazil vs Na Uy mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Brazil vs Na Uy (3h ngày 6/7)
Brazil gặp Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng C và đội nhì bảng I. Đội thắng cặp Brazil vs Na Uy gặp Anh hoặc Mexico ở tứ kết.
Opta đánh giá Brazil có 54,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Na Uy là 21,8%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24%.
Brazil đứng đầu bảng C, sau đó vượt qua Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị dẫn trước trong hiệp 1, nhưng Casemiro gỡ hòa trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở thời gian bù giờ.
Na Uy xếp nhì bảng I và vừa thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 1/16. Antonio Nusa mở tỷ số, Erling Haaland ghi bàn muộn sau khi đại diện châu Phi gỡ hòa trong hiệp 2.
Lịch sử đối đầu lại là điểm đáng chú ý nhất. Brazil chưa từng thắng Na Uy trong 4 lần gặp trước đây, với 2 trận hòa và 2 thất bại.
Ở World Cup, hai đội từng gặp nhau một lần. Na Uy thắng Brazil 2-1 tại vòng bảng World Cup 1998, kết quả giúp đội bóng Bắc Âu giành quyền đi tiếp.
Link xem trực tiếp Brazil vs Na Uy trên VTV
Trận Brazil vs Na Uy được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Brazil vs Na Uy trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Brazil vs Na Uy trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Brazil vs Na Uy đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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