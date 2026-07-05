Trực tiếp bóng đá Brazil vs Na Uy 3h ngày 6/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Brazil và Na Uy bắt đầu lúc 3h ngày 6/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brazil vs Na Uy mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Brazil vs Na Uy (3h ngày 6/7)

Brazil gặp Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng C và đội nhì bảng I. Đội thắng cặp Brazil vs Na Uy gặp Anh hoặc Mexico ở tứ kết.

Opta đánh giá Brazil có 54,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Na Uy là 21,8%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24%.

Brazil đấu với Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Brazil đứng đầu bảng C, sau đó vượt qua Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị dẫn trước trong hiệp 1, nhưng Casemiro gỡ hòa trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở thời gian bù giờ.

Na Uy xếp nhì bảng I và vừa thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 1/16. Antonio Nusa mở tỷ số, Erling Haaland ghi bàn muộn sau khi đại diện châu Phi gỡ hòa trong hiệp 2.

Lịch sử đối đầu lại là điểm đáng chú ý nhất. Brazil chưa từng thắng Na Uy trong 4 lần gặp trước đây, với 2 trận hòa và 2 thất bại.

Ở World Cup, hai đội từng gặp nhau một lần. Na Uy thắng Brazil 2-1 tại vòng bảng World Cup 1998, kết quả giúp đội bóng Bắc Âu giành quyền đi tiếp.