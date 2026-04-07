Bãi rác bốc cháy nhiều ngày, khói và mùi hôi tấn công khu dân cư ở Quảng Trị

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Xuân Tình - Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị), xác nhận, địa phương đang xảy ra vụ cháy tại một bãi rác tập trung gây ảnh hưởng đến một số hộ dân sinh sống gần đó.

“Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ cháy, chính quyền xã cũng khẩn trương kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sử dụng nhiều biện pháp để dập tắt đám cháy như: phun nước, lấp đất cát từ bên dưới… nhằm hạn chế tối đa sự phát tán của khói bụi ra môi trường xung quanh” ông Tình cho biết.

Đám cháy tại bãi rác tập trung ở xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) nhìn từ trên cao. (Ảnh: B.T)

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh, địa phương đang rà soát, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ cháy do trong bãi rác thường có nhiều vật liệu dễ cháy như bật lửa… Địa phương này vẫn đang tiếp tục theo dõi để có phương án xử lý dứt điểm.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực chứa rác thải rộng khoảng 1 hecta đang cháy âm ỉ, cột khói trắng đục kèm theo mùi hôi thối nồng nặc bốc cao, bao trùm cả một vùng rộng lớn. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại bởi bãi rác này chỉ cách khu dân cư khoảng hơn 1km. Theo hướng gió, luồng khói độc hại xộc thẳng vào nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.

“Khi bãi rác cháy, rồi vào mùa nắng kèm theo gió thổi nên hôi lắm, người dân nào cũng lo lắng ảnh hưởng sức về sức khoẻ...”, bà Trần Thị Xuyến (trú tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) nói.

Bà Trần Thị Đào (trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) cũng bày tỏ lo lắng về vấn đề sức khoẻ của người thân, con cháu trong gia đình bị ảnh hưởng do khói độc từ bãi rác bốc cháy gây ra.

Đáng chú ý, bãi rác tập trung xã Quảng Ninh bốc cháy nằm khá gần cao tốc Bắc-Nam (đoạn Bùng-Vạn Ninh), lượng khói bốc cháy bao phủ một đoạn trên tuyến đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hạn chế tầm nhìn của các tài xế, nhất là vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối.