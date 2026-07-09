Cháy lớn giữa trung tâm Đà Lạt, một người tử vong

(VTC News) -

Tối 9/7, đại diện lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận, vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều cùng ngày đã khiến một người đàn ông tử vong bên trong căn nhà do ông này làm chủ.

Theo đó, người đàn ông tử vong được xác định là ông P.H.H (58 tuổi). Ngoài ra, trong vụ cháy còn có 4 người khác được lực lượng chức năng cứu thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng Lâm Đồng nỗ lực dập lửa

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày tại căn nhà của ông H. trên đường Trương Công Định, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng lên ở tầng hầm căn nhà nên hô hoán, sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Nguyên nhân do đám cháy xảy ra trong khu dân cư đông đúc, nhiều hộ kinh doanh liền kề. Lúc này lửa cháy lan nhanh, phát tán lượng lớn khói đen, khiến người dân khu vực hoảng loạn, lo ngại ngọn lửa lan rộng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Lúc này khói đen bốc cao cũng khiến công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu để phục vụ chữa cháy, đồng thời Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phong tỏa hai đầu đường Trương Công Định, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn khu vực. Lực lượng y tế cũng được huy động túc trực tại hiện trường.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều mũi chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các công trình lân cận.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt - trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn đám cháy, cứu an toàn 4 người mắc kẹt trong căn nhà và di chuyển được nhiều tài sản ra ngoài nhằm hạn chế thiệt hại.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.