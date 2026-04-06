Chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ gần: Khi 'túi y tế thông minh' bước vào đời sống

(VTC News) -

Không còn là câu chuyện riêng của bệnh viện, chăm sóc sức khỏe đang dần bắt đầu ngay từ cộng đồng dân cư. Tại TP.HCM, một mô hình mới với sự hỗ trợ của công nghệ cho thấy cách tiếp cận gần gũi hơn: theo dõi sức khỏe từ sớm, ngay tại nơi người dân sinh sống, thay vì chờ đến khi bệnh xuất hiện.

Y tế không còn bắt đầu từ bệnh viện

Trong không khí sôi nổi hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân, sáng ngày 5/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), một cách tiếp cận mới về chăm sóc sức khỏe dần hiện rõ: bắt đầu từ cộng đồng, từ từng gia đình. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo người dân cùng các đơn vị trong ngành y tế, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) qua hoạt động trao tặng “Túi y tế thông minh” cho ngành y tế thành phố. Đây là một bước đi cụ thể, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe bền vững cho người dân /

Không gian sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua lại, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi cách tiếp cận mới mẻ. Thay vì những thông điệp quen thuộc về khám chữa bệnh, mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” mở ra một góc nhìn khác: chăm sóc sức khỏe ngay từ nơi người dân sinh sống, đặt cộng đồng làm trung tâm trong hành trình nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Các đội chăm sóc được tổ chức bài bản, gồm lực lượng y tế cơ sở kết hợp với các thành phần hỗ trợ tại địa phương. Công việc không dừng lại ở khám bệnh định kỳ mà mở rộng sang theo dõi, tư vấn và đồng hành lâu dài với từng cá nhân. Ở đó, yếu tố “liên tục” trở thành điểm cốt lõi – một thay đổi đáng kể so với cách tiếp cận truyền thống vốn thiên về xử lý khi bệnh đã xuất hiện.

Đi cùng mô hình này là “Túi y tế thông minh” – giải pháp giúp hiện thực hóa việc chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng. Những thiết bị đo lường được tích hợp trong túi cho phép thu thập các chỉ số sức khỏe cơ bản một cách nhanh chóng. Quan trọng hơn, dữ liệu không nằm lại ở thiết bị mà được kết nối, cập nhật lên hệ thống số.

Chính sự kết nối này tạo nên khác biệt. Thông tin sức khỏe của người dân không còn rời rạc mà được theo dõi theo thời gian, giúp đội ngũ y tế có cơ sở để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Việc can thiệp vì thế cũng trở nên kịp thời và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh già hóa dân số và các bệnh không lây nhiễm gia tăng, cách tiếp cận này cho thấy sự phù hợp rõ rệt. Chăm sóc sức khỏe không còn là câu chuyện của riêng bệnh viện, mà trở thành một phần trong đời sống thường ngày. Mô hình này thí điểm tại các phường, xã cũng cho thấy một lộ trình triển khai có tính toán với mục tiêu cụ thể và khả năng nhân rộng.

Khi công nghệ trở thành nền tảng của chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đằng sau mô hình tưởng như giản dị ấy là một hệ thống công nghệ đóng vai trò then chốt. Đây cũng là điểm mà VNPT thể hiện rõ vai trò của một doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực y tế.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, VNPT tham gia xây dựng và hoàn thiện nền tảng số giúp kết nối toàn bộ hệ thống. Các “Túi y tế thông minh” được tích hợp với phần mềm quản lý, cho phép dữ liệu được đồng bộ hóa, lưu trữ và khai thác một cách hiệu quả.

Khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, giá trị của công nghệ không nằm ở từng thiết bị riêng lẻ mà ở khả năng kết nối tổng thể. Từ đó, hình thành một hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục – nơi thông tin được chia sẻ, theo dõi và sử dụng để phục vụ cả người dân lẫn đội ngũ y tế.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho lực lượng y tế cơ sở cho thấy cách tiếp cận không dừng ở “cung cấp công nghệ”. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành đúng cách, phù hợp với thực tiễn. Sự đồng hành này vì thế mang tính dài hạn, gắn với quá trình chuyển đổi số của ngành y tế.

Ở góc độ xã hội, sự tham gia của VNPT phản ánh một xu hướng đáng chú ý: doanh nghiệp công nghệ ngày càng đóng vai trò chủ động trong việc giải quyết các vấn đề công cộng. Không chỉ là nhà cung cấp hạ tầng, doanh nghiệp trở thành một phần trong quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ thiết yếu.

Ý nghĩa xã hội của chương trình vì thế không chỉ nằm ở những “Túi y tế thông minh” được trao tặng, mà ở cách nó góp phần định hình lại hệ thống chăm sóc sức khỏe. Khi người dân có thể tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi sống, khi dữ liệu giúp việc phòng ngừa trở nên chủ động hơn, gánh nặng cho hệ thống y tế cũng được giảm bớt.

Từ những điểm thí điểm ban đầu tại TP.HCM, mô hình được kỳ vọng có thể mở rộng ra nhiều địa phương khác. Khi đó, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành nền móng cho một hệ thống y tế hiện đại, kết nối và bền vững. Những giải pháp như “Túi y tế thông minh” có thể chỉ là bước khởi đầu, nhưng từ những bước đi ấy, một hướng đi mới đã được xác lập – nơi chăm sóc sức khỏe không còn là hành trình xa xôi, mà bắt đầu ngay từ mỗi mái nhà.