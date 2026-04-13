Câu đố tiếng Việt: Từ nào chỉ cần thay dấu thanh là chuyển từ buồn sang vui?

Những câu đố tiếng Việt thường gây hứng thú cho người đọc bởi cách khai thác đặc điểm phong phú của hệ thống dấu thanh. Chỉ cần thay đổi một dấu nhỏ, nghĩa của từ có thể chuyển sang sắc thái hoàn toàn khác.

Một câu đố gần đây được nhiều người chia sẻ đặt ra câu hỏi: Từ tiếng Việt nào chỉ cần đổi dấu thanh, nghĩa của nó chuyển từ buồn sang vui?

Thoạt nghe, không ít người cho rằng đây là câu hỏi khó bởi những từ mang nghĩa đối lập trong tiếng Việt thường không giống nhau về hình thức. Tuy nhiên, điểm thú vị của câu đố nằm ở việc chỉ thay đổi một dấu.

Chỉ cần đổi dấu thanh là từ này chuyển từ buồn sang vui, bạn có đoán ra?

Sự thay đổi nhỏ ở dấu thanh khiến nghĩa của từ chuyển sang sắc thái hoàn toàn khác. Đây cũng là ví dụ cho thấy hệ thống dấu thanh trong tiếng Việt có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng về ý nghĩa.

Những câu đố chơi chữ như vậy không chỉ mang lại yếu tố giải trí mà còn giúp người đọc nhận ra sự phong phú và linh hoạt của tiếng Việt trong đời sống hằng ngày.

Đố bạn biết là từ/gì nào? Đáp án nằm trong tay bạn.