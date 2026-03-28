Xúc động cảnh nữ bệnh nhân khoa Cấp cứu BV Bạch Mai chơi viola tri ân y bác sỹ

(VTC News) -

Video: Bệnh nhân khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai gây sốt khi chơi viola tri ân y bác sỹ.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video đặc biệt quay tại khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Không phải câu chuyện giật gân hay sự kiện ồn ào, đoạn phim dài chưa đầy 4 phút này khiến hàng chục nghìn người xúc động.

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ trong trang phục bệnh nhân đứng giữa hành lang bệnh viện, say sưa chơi bản nhạc nổi tiếng "The Song of Secret Garden" bằng cây đàn viola như lời tri ân gửi tới đội ngũ y bác sỹ và nhân viên Phòng Công tác xã hội.

Giữa không gian vốn quen với tiếng máy móc, bước chân vội vã và những gương mặt lo âu, âm thanh du dương của cây đàn viola bất ngờ vang lên, khiến tâm trí mọi người bỗng dịu lại. Người bệnh trong các phòng điều trị, người nhà và nhân viên y tế bước ra lắng nghe.

Không ít người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy bằng điện thoại, như muốn lưu giữ một phút bình yên giữa nơi vốn gắn với sự đau đớn và ranh giới sinh – tử.

Điều khiến cộng đồng mạng xúc động hơn cả là người biểu diễn không phải nghệ sỹ đến thăm bệnh viện, mà chính là bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trong bộ đồng phục của bệnh viện, chị thả hồn hoàn toàn vào bản nhạc, ánh mắt tập trung và tĩnh lặng.

Trong bộ quần áo bệnh nhân giản dị, chị Nguyệt Thu say sưa chơi nhạc tri ân y bác sỹ.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip thu hút hơn 21 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người chia sẻ cảm xúc chân thành: “Có những thứ không lời mà lại chạm đến trái tim”, “Tôi đã khóc, lòng dâng trào một cảm xúc không thể diễn tả”, hay “Được nghe tiếng đàn của chị là điều may mắn. Chúc chị mau khỏe”.

Nhân vật chính trong đoạn video là nghệ sỹ viola quốc tế Nguyệt Thu (sinh năm 1973), người đang chiến đấu với bệnh suy tim do biến chứng tiểu đường và huyết áp cao.

Chia sẻ về màn biểu diễn đặc biệt, nghệ sỹ Nguyệt Thu cho biết đây là cách chị tri ân các nhân viên Phòng Công tác xã hội – những người đã đồng hành với chị suốt 2 năm qua, luôn thầm lặng đứng phía sau chăm sóc, hỗ trợ.

Việc lựa chọn bản nhạc Bản nhạc nổi tiếng "The Song of Secret Garden" cũng không phải ngẫu nhiên. Theo nữ nghệ sỹ: "Bệnh viện giống như một khu vườn đặc biệt, nơi mỗi y bác sỹ và nhân viên công tác xã hội là những bông hoa âm thầm tỏa hương. Họ làm những công việc lặng lẽ nhưng vô cùng quan trọng, mang lại ánh sáng và hy vọng cho người bệnh. Tôi muốn chia sẻ phần nào những vất vả của họ bằng âm nhạc".

Chị say sưa chơi đàn viola bản nhạc nổi tiếng "Secret Garden".

Nữ bệnh nhân đặc biệt cho biết, với một nghệ sỹ, biểu diễn ở bệnh viện không phải chuyện lạ, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, chị đứng đó không phải với tư cách nghệ sỹ khách mời mà là một bệnh nhân. Chính điều ấy khiến chị cảm nhận rõ sự gần gũi và xóa bỏ mọi khoảng cách.

“Nếu trước đây tôi biểu diễn với danh nghĩa nghệ sỹ quốc tế thì vẫn có ranh giới vô hình. Nhưng khi mặc bộ đồ bệnh nhân, tôi thấy mình giống mọi người hơn, là đại diện của bệnh nhân gửi lời cảm ơn tới y bác sỹ", chị chia sẻ.

Với Nguyệt Thu, âm nhạc chưa bao giờ chỉ để giải trí. Chị tin rằng âm nhạc là liều thuốc tinh thần có khả năng chữa lành không chỉ cho bệnh nhân mà còn cho bác sỹ, nhân viên y tế và người nhà đang chịu áp lực tâm lý nặng nề trong môi trường bệnh viện.

Khoảnh khắc tiếng đàn vang lên giữa hành lang khoa Cấp cứu, những con người xa lạ đang chịu căng thẳng có thể cùng chia sẻ cảm xúc chỉ bằng âm thanh và sự đồng cảm. Âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối, giúp con người trong không gian vốn đầy lo âu nhớ rằng phía sau bệnh tật vẫn là tình người ấm áp.

Rất nhiều người nhà và bệnh nhân xem nghệ sỹ Nguyệt Thu biểu diễn tại hành lang.

Chị Nguyệt Thu sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, là con gái của NSƯT Nguyễn Văn Thưởng, được xem là người khai sinh bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Chị là du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), tốt nghiệp thủ khoa, sở hữu 2 bằng thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục Nghệ thuật ở Nga và Hà Lan. Chị từng biểu diễn tại 53 quốc gia; có 26 năm sinh sống và làm việc tại nước ngoài trước khi về nước.

Nghệ sỹ Nguyệt Thu từng giành giải "Tiết mục biểu diễn nhạc J.C Bach xuất sắc nhất" ở Cuộc thi Viola quốc tế diễn ra tại Anh từ năm 1995 đến 1997.

Không chỉ có sự nghiệp biểu diễn trong nước và quốc tế đáng chú ý, chị còn được biết đến là người tiên phong sử dụng âm nhạc để hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ tại Việt Nam, xuất phát từ chính hành trình đồng hành với con trai mắc hội chứng này. Chị hiện là hiệu trưởng của ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng âm nhạc trị liệu cho trẻ tự kỷ.

Nữ nghệ sỹ cho biết chị đang thực hiện dự án âm nhạc cộng đồng mang tên Nơi yêu thương bắt đầu, dự kiến triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Dự án hướng tới việc đưa âm nhạc vào môi trường bệnh viện nhằm xoa dịu tinh thần cho bác sỹ, bệnh nhân và người nhà.

“Âm nhạc hiện diện ở đó mang đến năng lượng tích cực, giúp giảm bớt căng thẳng và chữa lành cảm xúc”, chị Nguyệt Thu bày tỏ.