Nữ ca sĩ 2 lần thủ khoa, gây sốt với tiết mục chơi đàn đá trước 20.000 khán giả

Đoạn clip ca sĩ Dương Hoàng Yến vừa chơi đàn đá vừa thể hiện ca khúc Cô gái vót chông trong concert Sao nhập ngũ gây sốt trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả để lại bình luận bất ngờ trước việc nữ ca sĩ có thể vừa hát live vừa xử lý phần nhạc cụ dân tộc tương đối phức tạp trên sân khấu lớn.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Dương Hoàng Yến cho biết ý tưởng đưa đàn đá vào tiết mục chỉ xuất hiện vài ngày trước concert sau khi cô nhận bản phối mới từ nhóm sản xuất DTAP.

Nữ ca sĩ kể cô bị cuốn hút bởi âm thanh rất đặc biệt của đàn đá – một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất Việt Nam – nên muốn mang loại nhạc cụ này lên sân khấu lớn để khán giả trẻ có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống theo cách gần gũi hơn.

Điều đáng nói, trước đêm diễn, Dương Hoàng Yến chỉ kịp tập thử đúng một buổi tại TP.HCM với bộ đàn đá khác kích thước lớn hơn. Khi ra Hà Nội biểu diễn, cô tiếp tục phải làm quen với một bộ đàn hoàn toàn khác và gần như tập lại từ đầu trong buổi tổng duyệt.

Không chỉ gây chú ý ở concert lần này, Dương Hoàng Yến trước đó cũng từng tạo nhiều khoảnh khắc viral tại chương trình Chị đẹp đạp gió. Trong tiết mục Cầu vồng lấp lánh, cô khiến khán giả thích thú với màn chơi kèn melodica điêu luyện. Ở ca khúc Từ chối nhẹ nhàng thôi, nữ ca sĩ tiếp tục khoe khả năng chơi đàn hạc.

Dương Hoàng Yến sinh năm 1991 tại Hà Nội, được biết đến từ các cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008 và The Voice Vietnam 2013. Cô sở hữu chất giọng soprano khỏe, kỹ thuật tốt và từng được các nhạc sĩ đánh giá cao về chuyên môn.

Ít ai biết, năm 2009, nữ ca sĩ từng đỗ thủ khoa khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và sau đó tiếp tục trở thành thủ khoa đầu ra. Sau tốt nghiệp, cô được giữ lại làm giảng viên thanh nhạc tại chính ngôi trường mình theo học.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, Dương Hoàng Yến còn ghi dấu với nhiều ca khúc như Không phải em đúng không?, Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn hay Xe anh đến đâu em theo đến đó.