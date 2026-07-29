Cháy nhà ở Lào Cai, 4 người trong gia đình bị thương

(VTC News) -

Chiều 29/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h35 cùng ngày, tại căn nhà số 396 đường Ngô Quyền, tổ dân phố 27 Kim Tân, phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ hoả hoạn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân phát hiện khói bốc lên từ căn nhà của ông N.T. (SN 1965) nên nhanh chóng gọi điện báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ theo số 114.

Lúc này, bên trong nhà có 4 người gồm ông Nguyễn Tiến Đại, bà V.T.P. (vợ ông Đ.), anh N.T.T. (con ông Đ.) và cháu Ng.T.L.. Với sự hỗ trợ của người dân xung quanh, cả 4 người đã kịp thời thoát khỏi khu vực xảy ra cháy trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: L.C.)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lào Cai đã cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chữa cháy theo quy định.

Tại hiện trường, các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, khống chế và dập tắt đám cháy. Sau khi ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, Công an phường Lào Cai tiếp tục phối hợp với lực lượng dân phòng và người dân hỗ trợ gia đình thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả ban đầu.

Về thiệt hại, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 4 người trong gia đình bị thương và đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai để cấp cứu.

Đối với tài sản, lửa làm cháy khu vực phòng bếp và sân bếp với diện tích khoảng 30 m², cùng một số vật dụng sinh hoạt như quần áo, giày dép và đồ điện tử cũ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê, xác định giá trị thiệt hại.

Theo Công an phường Lào Cai, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được nhận định là do sét đánh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.