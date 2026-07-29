Triệt phá băng nhóm buôn lậu gần 1 triệu lít dầu ở Cần Thơ

(VTC News) -

Ngày 29/7, cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú (SN 1971, ngụ phường Chánh Hưng - TP.HCM) và Hoàng Trọng Quí (SN 1989, ngụ xã Trường Thành, TP Cần Thơ) về tội “Buôn lậu”.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang), về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.

Công an đọc quyết định khởi tố Vương Lê Anh Tú. (Ảnh: CQĐT).

Theo điều tra, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ thu giữ tàu chở dầu với 830.000 lít dầu diesel cùng nhiều công cụ, máy móc dùng bơm dầu... với tổng trị giá hàng hóa thu giữ gần 10 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, bị can Nghiệp thừa nhận gửi cho Lúa tọa độ thuộc vùng đặc quyền kinh tế để Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27, bơm qua tại tọa độ này.

Nghiệp là người gửi các hoá đơn, chứng từ cho Lúa để xuất trình đối phó nếu bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra.

Nghiệp cũng là người quản lý 2 tàu Lan Vy 15956 và tàu Trường Dũng 27, đồng thời trả lương cho các nhân công trên 2 tàu, như: Lúa, Huân, Tâm, Hải (tàu Lan Vy); Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hào, Nhạo (tàu Trường Dũng 27).

Bị can Nghiệp trực tiếp thanh toán tiền mua thiết bị vệ tinh để gắn trên tàu. Nghiệp còn khai nhận tham gia vào vụ án vận chuyển dầu qua biên giới ngoài Nghiệp và Lúa ra còn có: Vương Lê Anh Tú, Hoàng Trọng Quí.

Các bị can trong vụ án. (Ảnh: CQĐT)

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định tính chất vụ án không phải là hành vi vận chuyển thuê độc lập mà là đường dây buôn lậu dầu DO có tổ chức, thực hiện xuyên suốt từ tổ chức mua dầu tại Malaysia; điều động tàu nhận dầu trên biển; chuyển tải dầu vào Việt Nam; chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa; tiêu thụ dầu nhằm thu lợi bất chính.

Do đó, có căn cứ để thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lúa và Trần Hữu Nghiệp, từ tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” sang tội “Buôn lậu”.

Hệ thống chứng cứ, vật chứng và các tài liệu thu giữ đã thống nhất, xác định Vương Lê Anh Tú là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán dầu từ nước ngoài, điều phối việc nhận và chuyển tải dầu, chuẩn bị phương tiện và chứng từ che giấu, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ án bị phát hiện.

Còn Hoàng Trọng Quí là người giúp sức tích cực, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và thực hiện các biện pháp hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu.

Do đó, có đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ để xác định hành vi của Tú và Quí cấu thành tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thay đổi quyết định khởi tố bị can Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa, về tội “Buôn lậu”.

Đối với Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí đã đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội “Buôn lậu” nên quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tú và Quí về tội “Buôn lậu”.