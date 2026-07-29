Lý do đồng hồ cơ ngày càng thu hút người mua trẻ

(VTC News) -

Không còn bị xem là lựa chọn chỉ dành cho người chơi lâu năm, đồng hồ cơ vài năm gần đây xuất hiện nhiều hơn trong danh sách phụ kiện mà người trẻ muốn sở hữu. Sức hút này đến từ nhiều thay đổi trong gu tiêu dùng: mua ít hơn nhưng muốn món đồ có cá tính, có câu chuyện và không nhanh lỗi mốt.

Món đồ có cảm xúc cho người trẻ

Trong thời đại điện thoại luôn ở trong túi, công năng xem giờ không còn là lý do duy nhất để chọn đồng hồ. Nhiều người mua trẻ tìm đến đồng hồ cơ vì cảm giác “đeo một cỗ máy sống” trên tay, nơi từng chuyển động của kim, bánh răng hay cơ chế lên cót tạo ra giá trị mà thiết bị điện tử khó thay thế.

Sự hấp dẫn này đặc biệt rõ ở các thiết kế lộ cơ hoặc skeleton. Khi bộ máy trở thành một phần của thẩm mỹ, chiếc đồng hồ không còn là phụ kiện nền mà trở thành điểm nhấn để người đeo thể hiện gu riêng.

Orient RA-AS0010S30B cho thấy vì sao thiết kế lộ cơ dễ chạm đến người mua trẻ yêu cảm giác khác biệt trên cổ tay.

Những mẫu như Orient RA-AS0010S30B hay Orient Star RE-AV0138V00B thường tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ mặt số mở, chi tiết cơ khí hiện diện rõ và cảm giác thủ công mà nhiều người trẻ hiện nay đánh giá cao.

Đồng hồ cơ hợp xu hướng và đầu tư

Một thay đổi dễ thấy ở nhóm người mua trẻ là họ bắt đầu cân nhắc nhiều hơn về tuổi thọ sản phẩm. Thay vì chọn một món phụ kiện chỉ theo trào lưu ngắn hạn, nhiều người muốn sở hữu thứ có thể gắn bó lâu, dùng trong nhiều hoàn cảnh và càng đeo càng có dấu ấn cá nhân.

Ở góc nhìn đó, đồng hồ cơ đáp ứng tốt tâm lý mua sắm mới. Đây không chỉ là món phụ kiện thời trang mà còn là sản phẩm có giá trị sử dụng dài hạn, được nhiều người xem như vật dụng có thể giữ lại nhiều năm nếu chọn đúng kiểu phù hợp.

Thiết kế hiện nay trẻ hơn, dễ tiếp cận hơn trước

Nếu trước đây đồng hồ cơ thường gắn với hình ảnh đứng tuổi, mặt số dày đặc chi tiết hoặc phong cách quá cổ điển, thì thị trường hiện nay đã khác. Nhiều mẫu có cách phối màu hiện đại hơn, mặt số thoáng hơn và kích thước dễ đeo hơn với người trẻ.

Orient RA-TX0306S10B cho thấy hướng tiếp cận mới này khá rõ, khi một chiếc đồng hồ vẫn giữ tinh thần cơ khí nhưng phối cùng mặt số nổi bật và dây da tạo cảm giác thời trang hơn. Trong khi đó, Casio Edifice EQB-1200HG-1ADR lại gần với nhóm người trẻ thích vẻ thể thao, mạnh mẽ và giàu chi tiết.

Thiết kế thể thao, mặt số nhiều lớp giúp Casio Edifice dễ tiếp cận nhóm người trẻ thích phong cách nổi bật.

Sự đa dạng này khiến người mua trẻ không còn cảm giác đồng hồ cơ là lựa chọn khó mặc, khó phối đồ. Họ có thể tìm thấy mẫu hợp trang phục tối giản, streetwear, công sở trẻ hay phong cách lịch lãm mà vẫn giữ được nét riêng.

Yếu tố cá tính đang quan trọng hơn thông số đơn thuần

Người trẻ hiện mua phụ kiện theo cách rất khác: họ để ý câu chuyện thiết kế, cảm giác khi đeo và mức độ phản ánh cá tính cá nhân. Vì vậy, một chiếc đồng hồ có mặt số đặc trưng, chi tiết lộ máy hoặc hoàn thiện khác biệt thường dễ tạo kết nối hơn là một mẫu chỉ mạnh về thông số.

Đây cũng là lý do nhóm đồng hồ nam theo hướng cơ khí, bán cổ điển hoặc lộ cơ được chú ý nhiều hơn. Người mua không chỉ chọn vì thương hiệu, mà còn vì chiếc đồng hồ đó nói được phần nào phong cách sống của họ: chững chạc hơn, có gu hơn và bớt phụ thuộc vào vòng đời nhanh của đồ công nghệ.

Mặt đáy lộ máy của Orient Star tạo cảm giác sở hữu rõ nét hơn với người thích khám phá giá trị cơ khí bên trong.

Đồng hồ cơ - phụ kiện giúp hoàn thiện hình ảnh cá nhân

Một chiếc đồng hồ phù hợp thường tạo khác biệt khá rõ trong tổng thể trang phục. Với người mua trẻ mới đi làm, bắt đầu xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hoặc muốn nâng cấp phong cách cá nhân, đồng hồ cơ dễ trở thành lựa chọn hợp lý vì vừa mang tính thời trang, vừa tạo cảm giác chỉn chu.

Điểm đáng chú ý là sức hút này không nhất thiết đến từ các mẫu quá đắt tiền. Nhiều người bắt đầu bằng những thiết kế dễ đeo, mặt số sạch, dây da hoặc dây kim loại cơ bản, sau đó mới dần tìm đến các dòng có ngôn ngữ thiết kế đặc biệt hơn như open-heart, skeleton hay moonphase.

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