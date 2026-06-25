(VTC News) -

Ở lượt trận cuối của bảng C World Cup 2026 diễn ra sáng 25/6, Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Scotland để giữ vị trí đứng đầu. Vinicius Junior tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng với 2 lần lập công. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Neymar trong màu áo đội tuyển Brazil sau 980 ngày vắng mặt.

Vinicius là ngôi sao sáng nhất của Brazil trong trận thắng Scotland 3-0. (Ảnh: Reuters)

Brazil không mất nhiều thời gian để tạo khác biệt. Phút thứ 7, hàng thủ Scotland mắc sai lầm và Vinicius Junior tận dụng rất nhanh, bình tĩnh đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội bóng Nam Mỹ.

Scotland không hoàn toàn lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng khác biệt nằm ở chất lượng tấn công. Brazil giữ bóng 52%, chỉ nhỉnh hơn đối thủ, song tạo ra sức ép rõ rệt hơn với 11 cú sút, 4 lần trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 2,78. Scotland có 4 cú sút nhưng không lần nào buộc thủ môn Brazil phải cản phá.

Video: Vinicius mở tỷ số

Vinicius tiếp tục là điểm nóng trong các pha lên bóng của Brazil. Phút 22, tiền đạo này đưa bóng vào lưới sau một sai lầm khác của đối thủ, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài kiểm tra VAR và xác định có lỗi trong quá trình lên bóng.

Quãng cuối hiệp, Scotland cố gắng đẩy cao đội hình và có vài tình huống cố định, nhưng không tạo ra cơ hội đủ rõ. Ngược lại, Brazil vẫn nguy hiểm mỗi khi tăng tốc. Matheus Cunha sút chệch cột dọc trong gang tấc, trước khi Bruno căng ngang để Vinicius đánh đầu cận thành ở phút 45+3, nâng tỷ số lên 2-0.

Video: Brazil nâng tỷ số lên 2-0

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Scotland ít nhiều mang đến khác biệt nhờ nỗ lực cá nhân của Ben Doak và McTominay. Tiền vệ của Napoli có hai pha đánh đầu ấn tượng nhưng Alisson Becker làm việc xuất sắc.

Đến phút 60, mọi chuyện đã an bài khi Matheus Cunha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 cho đội tuyển Brazil, trước đó là đường chuyền nhạy cảm của Bruno Guimaraes.

Video: Cunha có bàn thắng thứ 2 ở World Cup

Phút 76, HLV Carlo Ancelotti quyết định tung Neymar vào sân. Trong quãng thời gian đó, tiền đạo sinh năm 1992 thi đấu nỗ lực và có một pha dứt điểm đáng chú ý. Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Scotland, có 7 điểm và đứng đầu bảng C.

Chiến thắng của đội tuyển Brazil đồng thời mang tin vui đến cho Bosnia & Herzegovina. Đội bóng này không cần chờ hết các bảng khác mà ngay từ lúc này đã có thể chắc chắn nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, giành quyền đi tiếp.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, đối thủ của Brazil ở vòng 1/16 là đội nhì bảng F.

Scotland 0 3 Brazil 7' Vinicius 45+3' Vinicius 60' Cunha

Thống kê trận Scotland 0-3 Brazil

Chấm điểm cầu thủ Scotland và Brazil.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng C

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Scotland vs Brazil, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng C như sau.