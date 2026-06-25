Trực tiếp bóng đá Nam Phi vs Hàn Quốc 8h ngày 25/6, bảng A World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Nam Phi vs Hàn Quốc
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Nam Phi và Hàn Quốc bắt đầu lúc 8h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc mới nhất tại đây.
Nam Phi 0 0 Hàn Quốc
Thông tin trận Nam Phi đấu với Hàn Quốc (8h ngày 25/6)
Nam Phi gặp Hàn Quốc ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 trên sân Estadio BBVA, Guadalupe, Mexico. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Facundo Tello, người Argentina. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Nam Phi vs Hàn Quốc trên VTV2, VTV6.
Trước trận này, Mexico có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng A. Hàn Quốc xếp thứ hai với 3 điểm. Cộng hòa Séc và Nam Phi cùng có 1 điểm. Trận còn lại của bảng A là Cộng hòa Séc vs Mexico, diễn ra cùng giờ.
Đây là lần đầu tiên Nam Phi và Hàn Quốc gặp nhau tại World Cup. Hàn Quốc từng đá 4 trận World Cup với các đội châu Phi, thắng 1, hòa 1 và thua 2. Nam Phi từng hòa Saudi Arabia 2-2 trong lần gần nhất gặp đại diện châu Á tại World Cup.
Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Hàn Quốc có 56,2% khả năng giành chiến thắng. Tỷ lệ hòa là 23,5%, còn khả năng Nam Phi thắng là 20,3%.
Đội hình Nam Phi vs Hàn Quốc
Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Nam Phi và Hàn Quốc được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 6h30 ngày 25/6 theo giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến Nam Phi vs Hàn Quốc
Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha, Sithole; Maseko, Makgopa, Appollis.
Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan; Lee Jae-sung, Lee Kang-in; Son Heung-min.
Bảng A World Cup 2026
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Nam Phi vs Hàn Quốc, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Mexico 2 3-0 6 2 Hàn Quốc 2 2-2 3 3 CH Séc 2 2-3 1 4 Nam Phi 2 1-3 1
Lực lượng, phong độ Hàn Quốc trước trận gặp Nam Phi
Hàn Quốc thắng Cộng hòa Séc 2-1 ở lượt mở màn bảng A. Hwang In-beom ghi bàn phút 67, Oh Hyeon-gyu lập công phút 80. Bàn thua của Hàn Quốc là pha dứt điểm của Ladislav Krejci phút 59.
Ở lượt thứ hai, Hàn Quốc thua Mexico 0-1. Luis Romo ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 50.
Sau 2 lượt trận, Hàn Quốc có 3 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần. Theo Opta, Hàn Quốc chỉ cần hòa Nam Phi để giữ vị trí nhì bảng A.
Son Heung-min có thể có trận thứ 13 tại World Cup nếu ra sân trước Nam Phi. Trong lịch sử đội tuyển Hàn Quốc, chỉ Hong Myung-bo và Park Ji-sung có nhiều trận World Cup hơn Son.
Về lực lượng, Hàn Quốc không có cầu thủ nào xuất hiện trong bảng chấn thương hay bị treo giò vì thẻ phạt ở World Cup 2026.
Lực lượng, phong độ Nam Phi trước trận gặp Hàn Quốc
Nam Phi thua Mexico 0-2 ở trận mở màn bảng A. Julian Quinones ghi bàn phút 9, Raul Jimenez ấn định tỷ số phút 67.
Ở lượt thứ hai, Nam Phi hòa Cộng hòa Séc 1-1. Michal Sadilek mở tỷ số cho Cộng hòa Séc phút thứ 6. Teboho Mokoena gỡ hòa cho Nam Phi từ chấm phạt đền ở phút 83.
Sau 2 lượt trận, Nam Phi có 1 điểm, ghi 1 bàn và thủng lưới 3 lần. Opta thống kê Nam Phi hoàn thành 508 đường chuyền trước Cộng hòa Séc, nhiều nhất của đội tuyển này trong một trận World Cup.
Teboho Mokoena chạm bóng 120 lần và tạo ra 5 cơ hội ở trận gặp Cộng hòa Séc. Theo Opta, anh là cầu thủ châu Phi đầu tiên được ghi nhận đạt cả hai mốc này trong cùng một trận World Cup.
Về lực lượng, Teboho Mokoena bị treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Themba Zwane cũng vắng mặt do án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Sphephelo Sithole đã hoàn thành án phạt và có thể trở lại đội hình.
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