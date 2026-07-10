(VTC News) -

Pháp 1 0 Morocco Mbappe 60‘

Trận đấu giữa Pháp và Morocco thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Gillette ở Foxborough (Massachusetts, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến và tỷ số Pháp vs Morocco mới nhất.

Đội tuyển Pháp tạo ra thế trận áp đảo về chất lượng cơ hội nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một, chủ yếu vì màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Yassine Bounou (Bono). Đội bóng châu Âu tung 13 cú sút, 3 lần đưa bóng trúng đích, tạo 3 cơ hội nguy hiểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,87 nhưng thực tế lại hòa 0-0.

Điểm nhấn lớn nhất trong màn trình diễn xuất sắc của Bono là pha cản phá phạt đền ở phút 28. Thủ môn Morocco - chỉ thủng lưới 2 lần trong 8 lần bắt 11 mét ở World Cup trong sự nghiệp - phán đoán chuẩn xác và ôm gọn cú sút của Mbappe.

Bono bắt gọn cú đá phạt đền của Mbappe. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Pháp vs Morocco

Pháp: Mike Maignan (16), Lucas Digne (3), Dayot Upamecano (4), Jules Kounde (5), Manu Kone (6), Ousmane Dembele (7), Kylian Mbappe (10), Michael Olise (11), Adrien Rabiot (14), William Saliba (17), Desire Doue (20).

Morocco: Yassine Bounou (1), Achraf Hakimi (2), Noussair Mazraoui (3), Ayyoub Bouaddi (6), Chemsdine Talbi (7), Azzedine Ounahi (8), Brahim Diaz (10), Issa Diop (14), Bilal El Khannouss (23), Neil El Aynaoui (24), Anass Salah Eddine (26).

Thông tin trước trận đấu Pháp vs Morocco

Đội thắng trong trận đấu này gặp Pháp vs Morocco vào bán kết gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ.

Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Pháp và Morocco tương ứng là 65% - 35%.

Pháp đấu với Morocco ở vòng tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Pháp toàn thắng 5 trận từ đầu giải. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps đứng đầu bảng I, thắng Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 rồi vượt qua Paraguay 1-0 tại vòng 1/8.

Morocco cũng chưa thua tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Phi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0, thắng Haiti 4-2, vượt Hà Lan sau loạt luân lưu và thắng Canada 3-0 ở vòng 1/8. Đội bóng của huấn luyện viên Mohamed Ouahbi bất bại từ đầu giải, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Pháp. Les Bleus bất bại trong 6 lần gặp Morocco, trong đó có chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2022.