(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 17/7 cho thấy khu vực tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, trong khi khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào, dông vào buổi sáng.

Tây Nguyên tiếp tục duy trì hình thái nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to vào chiều và đêm.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, buổi sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30℃.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35℃, có nơi trên 35℃.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong các cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để hạn chế rủi ro khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 17/7: Có nơi nắng nóng trên 35°C

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái có mây, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Ban ngày có nơi xảy ra nắng nóng, khiến nền nhiệt tăng cao.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29℃.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35℃, có nơi trên 35℃.

Gió tây nam cấp 2-3. Dù mưa không xuất hiện trên diện rộng, người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong những cơn dông bất chợt.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, dự báo thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23℃.

Nhiệt độ cao nhất từ 26-29℃, có nơi trên 30℃.

Gió tây nam cấp 2-3. Mưa dông đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Khuyến cáo thời tiết miền Trung hôm nay

Với khu vực từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm nắng nóng gay gắt trong khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều, đồng thời bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng.

Đối với Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, cần lưu ý nguy cơ mưa dông cục bộ vào buổi sáng. Trong khi đó, tại Tây Nguyên, mưa lớn vào chiều tối có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp và làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Theo cơ quan khí tượng, trong tất cả các khu vực trên, hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đều có khả năng xuất hiện trong các cơn dông. Người dân nên thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch sinh hoạt, sản xuất và đảm bảo an toàn.