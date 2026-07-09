Trực tiếp bóng đá Pháp vs Morocco 3h ngày 10/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Pháp vs Morocco
Pháp 0 0 Morocco
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Pháp và Morocco bắt đầu lúc 3h ngày 10/7. VTC News liên tục cập nhật diễn biến và tỷ số mới nhất.
Thông tin trận đấu Pháp vs Morocco (3h ngày 9/7)
Trận đấu giữa Pháp và Morocco thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Gillette ở Foxborough (Massachusetts, Mỹ). Đội thắng trong trận đấu này gặp Pháp vs Morocco vào bán kết gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ.
Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Pháp và Morocco tương ứng là 65% - 35%.
Pháp toàn thắng 5 trận từ đầu giải. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps đứng đầu bảng I, thắng Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 rồi vượt qua Paraguay 1-0 tại vòng 1/8.
Morocco cũng chưa thua tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Phi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0, thắng Haiti 4-2, vượt Hà Lan sau loạt luân lưu và thắng Canada 3-0 ở vòng 1/8. Đội bóng của huấn luyện viên Mohamed Ouahbi bất bại từ đầu giải, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.
Lịch sử đối đầu ủng hộ Pháp. Les Bleus bất bại trong 6 lần gặp Morocco, trong đó có chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2022.
Thống kê trước trận Pháp vs Morocco đáng chú ý
Pháp thắng cả 5 trận tại World Cup 2026, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
Pháp bất bại trong cả 6 lần gặp Morocco, thắng 4 và hòa 2.
Morocco là đội châu Phi đầu tiên vào tứ kết ở 2 kỳ World Cup nam liên tiếp.
Mbappe ghi 19 bàn sau 19 trận World Cup.
Brahim Diaz có 4 kiến tạo tại World Cup 2026.
Đội hình Pháp vs Morocco
Đội hình chính thức của Pháp và Morocco kèm danh sách dự bị được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (1h30 ngày 10/7, giờ Việt Nam) trên trang chủ FIFA.
Đội hình dự kiến
Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.
Link VTV Go trực tiếp Pháp vs Morocco
Trận Pháp vs Morocco được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Pháp vs Morocco trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Pháp vs Morocco trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Pháp vs Morocco đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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