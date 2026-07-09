Trực tiếp bóng đá Pháp vs Morocco 3h ngày 10/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Pháp và Morocco bắt đầu lúc 3h ngày 10/7. VTC News liên tục cập nhật diễn biến và tỷ số mới nhất.

Thông tin trận đấu Pháp vs Morocco (3h ngày 9/7)

Trận đấu giữa Pháp và Morocco thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Gillette ở Foxborough (Massachusetts, Mỹ). Đội thắng trong trận đấu này gặp Pháp vs Morocco vào bán kết gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ.

Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Pháp và Morocco tương ứng là 65% - 35%.

Pháp đấu với Morocco ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Pháp toàn thắng 5 trận từ đầu giải. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps đứng đầu bảng I, thắng Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 rồi vượt qua Paraguay 1-0 tại vòng 1/8.

Morocco cũng chưa thua tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Phi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0, thắng Haiti 4-2, vượt Hà Lan sau loạt luân lưu và thắng Canada 3-0 ở vòng 1/8. Đội bóng của huấn luyện viên Mohamed Ouahbi bất bại từ đầu giải, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Pháp. Les Bleus bất bại trong 6 lần gặp Morocco, trong đó có chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2022.