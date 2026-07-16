Trung tướng Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đồng thời quyết định ông Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng ông Đinh Văn Nơi (trái) và ông Lê Quốc Anh.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc tăng cường đoàn kết, thống nhất, chia sẻ để ông Đinh Văn Nơi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Phú Quốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt mục tiêu là đơn vị hành chính “xanh - sạch - đẹp”, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, phát triển trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến để phát triển Phú Quốc.

Trước mắt, cần tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027, gắn với chỉnh trang, xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng xử lý nước thải, rác thải.

Phú Quốc tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá; chủ động đề xuất thí điểm mô hình, chính sách mới thực sự đột phá đối với đặc khu Phú Quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi cho biết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, kỷ cương; kế thừa những thành quả và kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước; phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và sự đồng lòng trong nhân dân; xây dựng đặc khu Phú Quốc phát triển đúng định hướng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của nhân dân.