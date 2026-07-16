Khởi tố chủ tiệm photocopy làm giả hơn 1.000 tài liệu cơ quan, tổ chức

(VTC News) -

Ngày 16/7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến (sinh năm 1973, trú khối Hưng Dũng 5, phường Trường Vinh) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Lê Văn Chiến tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định Lê Văn Chiến là chủ một ki-ốt kinh doanh dịch vụ photocopy, in ấn. Lợi dụng hoạt động kinh doanh này cùng việc nhận tư vấn thiết kế, quản lý công trình, Chiến nhận làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu để kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định, Chiến thu thập hình ảnh phôi giấy tờ, tài liệu, sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo mẫu con dấu, chữ ký rồi dùng máy in phun màu, máy in nhiệt và các thiết bị chuyên dụng để in ấn giấy tờ giả bán cho người có nhu cầu. Với mỗi loại giấy tờ giả, Chiến thu từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Sau thời gian theo dõi, ngày 7/7, Phòng An ninh điều tra bắt giữ Lê Văn Chiến. Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của người này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 đầu tài liệu, hình dấu nghi làm giả; 4 bộ CPU máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhiệt cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Lê Văn Chiến khai do thấy nhiều người có nhu cầu sử dụng giấy tờ giả nên đã nảy sinh ý định nhận làm để thu lợi bất chính. Chiến tự học cách làm giả giấy tờ qua mạng xã hội, đồng thời lưu lại các mẫu văn bằng, chứng chỉ của khách đến photocopy, in ấn để phục vụ việc làm giả khi có người đặt hàng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý.