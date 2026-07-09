Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Vòng tứ kết World Cup 2026 bắt đầu từ ngày 10/7 đến 12/7 (theo giờ Việt Nam). Sau vòng 16 đội, World Cup 2026 còn lại 8 đội bóng giành quyền đi tiếp. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất tại đây.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Thông tin lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra các trận đấu được cập nhật đầy đủ theo thông tin chính thức trên trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Từ vòng này, các trận đấu đều được phát sóng trên kênh VTV3, VTV6, VTV9.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 10/7 3h Pháp vs Morocco VTV3, VTV6, VTV9 11/7 2h Tây Ban Nha vs Bỉ VTV3, VTV6, VTV9 12/7 4h Na Uy vs Anh VTV3, VTV6, VTV9 12/7 8h Argentina vs Thụy Sỹ VTV3, VTV6, VTV9

Thể thức vòng tứ kết World Cup 2026

Các đội bước vào vòng knock-out theo thể thức loại trực tiếp. Đội thắng ở vòng 1/16 và 1/8 giành vé vào vòng tứ kết. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội đi tiếp.

Argentina giành vé vào vòng tứ kết sau chiến thắng 3-2 trước Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu để xác định đội thắng trận, trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện sử dụng.

Sau đó, trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu này sẽ được quyền lựa chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt luân lưu.

Lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026

Thông tin lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026 được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA.

Tứ kết World Cup 2026

Ngày 10/7 - 3h: Pháp vs Morocco.

Ngày 11/7 - 2h: Tây Ban Nha vs Bỉ.

Ngày 12/7 - 4h: Na Uy vs Anh.

Ngày 12/7 - 8h: Argentina vs Thụy Sỹ.

Bán kết World Cup 2026

Ngày 15/7 - 2h: Trận bán kết 1 - Thắng TK1 vs Thắng TK2.

Ngày 16/7 - 2h: Trận bán kết 2 - Thắng TK3 vs Thắng TK4.

Tranh hạng 3

Ngày 19/7 - 4h: Thua BK1 vs Thua BK2.

Chung kết World Cup 2026

Ngày 20/7 - 2h: Thắng BK1 vs Thắng BK2.