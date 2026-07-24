Hòa nhạc Toyota 2026 trở lại với đêm diễn ngày 23/8 tại Hà Nội

(VTC News) -

Hòa nhạc Toyota 2026 do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) tổ chức sẽ diễn ra lúc 20h ngày 23/8 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng Honna Tetsuji - Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh - một trong những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển tiêu biểu của Việt Nam hiện nay, với phần trình diễn Concerto cho piano số 1 của P.I. Tchaikovsky và Giao hưởng số 2 của S. Rachmaninoff.

Được duy trì từ năm 1998, Hòa nhạc Toyota là một trong những chương trình âm nhạc cổ điển thường niên tại Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị của âm nhạc hàn lâm đến đông đảo công chúng. Vé được mở bán từ ngày 20/7 tại Nhà hát Hồ Gươm với ba hạng:

Hạng S: 800.000 đồng

Hạng A: 600.000 đồng

Hạng B: 500.000 đồng

Độc giả quan tâm có thể liên hệ hotline 0965 765 946 hoặc 0913 489 858 để được tư vấn và đặt vé. Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật trên website www.toyota.com.vn và fanpage chính thức Toyota Vietnam.