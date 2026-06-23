Trực tiếp bóng đá Jordan vs Algeria 10h ngày 23/6, bảng J World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Jordan vs Algeria
Trận đấu giữa Jordan và Algeria bắt đầu lúc 10h ngày 23/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Jordan vs Algeria mới nhất tại đây.
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Đội hình Jordan vs Algeria
Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Jordan và Algeria được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 8h30 giờ Việt Nam).
Thông tin trận Jordan đấu với Algeria (10h ngày 23/6)
Trận Jordan vs Algeria thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Levi's taiji Santa Clara, bang California, Mỹ. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu Jordan vs Algeria trên VTV3 và VTV6. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Slavko Vincic, người Slovenia.
Jordan thua Áo 1-3 trong trận ra mắt World Cup. Ali Olwan ghi bàn đầu tiên của đội tuyển Jordan trong lịch sử giải đấu ở phút 50. Algeria thua Argentina 0-3 trong ngày trở lại World Cup sau 12 năm vắng mặt.
Jordan và Algeria từng gặp nhau 3 lần. Lần gần nhất là trận giao hữu tháng 5/2004 tại Annaba, kết thúc với tỷ số 1-1. Hai cuộc đối đầu trước đó diễn ra tại Arab Cup: Algeria thắng 6-0 năm 1974, Jordan thắng 2-1 năm 1988.
Hệ thống dữ liệu của Opta đưa ra nhận định kết quả Algeria thắng có xác suất 60,7% xảy ra. Khả năng Jordan thắng là 17,6%, còn tỷ lệ hòa là 21,7%. Opta cũng ghi nhận Algeria chưa từng thua cả 2 trận đầu tiên trong một kỳ World Cup.
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