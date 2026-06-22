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Xuất bản ngày 22/06/2026 02:06 AM
Xuất bản ngày 22/06/2026 02:06 AM

Cập nhật tỷ số Bỉ vs Iran, bảng G World Cup 2026 mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Bỉ vs Iran mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út thuộc bảng G World Cup 2026.

Bỉ00Iran

Đội tuyển Bỉ đấu với Iran ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. Trận đấu bắt đầu lúc 2h ngày 22/6 trên sân vận động SoFi (Inglewood, bang California, Mỹ). Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Dario Herrera, người Argentina.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bỉ vs Iran nhanh nhất tại đây.

Đội tuyển Bỉ đấu với Iran ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Bỉ đấu với Iran ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Bỉ vs Iran

Bỉ đá chính: Thibaut Courtois (1), Brandon Mechele (4), Maxim De Cuyper (5), Kevin De Bruyne (7), Youri Tielemans (8), Romelu Lukaku (9), Leandro Trossard (10), Thomas Meunier (15), Alexis Saelemaekers (22), Nicolas Raskin (23), Nathan Ngoy (25).

Iran đá chính: Alireza Beiranvand (1), Saleh Hardani (2), Ehsan Hajsafi (3), Shoja Khalilzadeh (4), Saeid Ezatolahi (6), Mohammad Mohebbi (8), Mehdi Taremi (9), Hossein Kanani (13), Saman Ghoddos (14), Ali Nemati (19), Ramin Rezaeian (23).

Thống kê đáng chú ý

Bỉ không thắng 3 trận World Cup gần nhất.

Bỉ thắng 3, hòa 3 trong 6 trận gần nhất, ghi 14 bàn thắng.

Iran thắng 2, hòa 3 và thua 1 trong 6 trận gần nhất.

Iran chỉ thắng 3 trong 19 trận từng đá tại World Cup.

Iran thua 7 trong 10 trận World Cup trước các đội châu Âu.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng G

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng G như sau.

XHĐộiTHSĐ
1Iran12-21
2New Zealand12-21
3Bỉ11-11
4Ai Cập11-11
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