Cập nhật kết quả Curacao vs Bờ Biển Ngà, bảng E World Cup 2026 hôm nay

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Curacao vs Bờ Biển Ngà bắt đầu lúc 3h ngày 26/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Curacao vs Bờ Biển Ngà mới nhất tại đây.

Curacao 0 0 Bờ Biển Ngà

Thông tin trận đấu

Bờ Biển Ngà bước vào lượt cuối bảng E với quyền tự quyết. Đội bóng châu Phi có 3 điểm sau 2 trận, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Đức và chỉ cần không thua Curacao, họ sẽ để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Trận Curacao vs Bờ Biển Ngà diễn ra lúc 3h ngày 26/6 trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia. Theo nhận định của Opta dựa trên thuật toán mô phỏng, cơ hội thắng của Bờ Biển Ngà là 82,2%. Khả năng hòa là 10,1%, còn Curacao chỉ có 7,6% cơ hội tạo bất ngờ.

Curacao cần tìm kiếm chiến thắng trước World Cup 2026.

Trong 3 lần dự World Cup trước đây, Bờ Biển Ngà đều dừng bước ở vòng bảng. Lần này, họ chỉ cần một kết quả hòa trước Curacao để giữ chắc vị trí thứ hai, bất chấp kết quả trận Ecuador gặp Đức. Trong khi đó, Curacao phải thắng Bờ Biển Ngà và chờ các điều kiện khác thuận lợi để lọt vào nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Về chuyên môn, Curacao có thể tiếp tục đá thấp với hàng thủ nhiều lớp. Trận gặp Ecuador cho thấy họ đủ sức chịu sức ép trong thời gian dài, nhất là khi Eloy Room chơi xuất sắc. Tuy nhiên, khác với trận đó, Curacao không thể chỉ phòng ngự để lấy 1 điểm. Khi buộc phải thắng, họ phải mở đội hình ở một số thời điểm, và đây là điều Bờ Biển Ngà chờ đợi.

Bờ Biển Ngà có nhiều mũi tấn công giàu tốc độ và sức mạnh. Nếu Bờ Biển Ngà ghi trước, Curacao gần như buộc phải rời khối phòng ngự thấp, qua đó để lộ nhiều khoảng trống hơn. Nếu Curacao giữ sạch lưới sau hiệp 1, trận đấu có thể trở nên khó chịu hơn cho Bờ Biển Ngà, nhất là khi áp lực lịch sử lần đầu vượt vòng bảng bắt đầu tăng lên.

Đội hình dự kiến:

Curacao: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia.

Bờ Biển Ngà: Y. Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Diomande.