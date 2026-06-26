Trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Tunisia bảng F World Cup 2026 hôm nay

Thông tin trận đấu Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Hà Lan và Tunisia bắt đầu lúc 6h ngày 26/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Cộng hòa Séc vs Mexico mới nhất tại đây Hà Lan 0 0 Tunisia Tunisia là đội có màn trình diễn tệ nhất bảng F sau 2 lượt trận. Họ thua Thụy Điển 1-5 ở ngày ra quân, sau đó tiếp tục thua Nhật Bản 0-4. HLV Sabri Lamouchi bị thay sau trận đầu tiên, nhưng sự xuất hiện của Herve Renard chưa tạo ra hiệu ứng tích cực tức thì. Điểm đáng lo nhất của Tunisia là cấu trúc phòng ngự. Họ thủng lưới 9 bàn sau 2 trận, không giữ được cự ly đội hình khi đối thủ tăng tốc và thường để lộ khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ biên. Trước Nhật Bản, Tunisia không có cú sút trúng đích nào. Đội tuyển Hà Lan cần chiến thắng trước Tunisia. Hà Lan ở chiều ngược lại vừa tạo màn trình diễn thuyết phục nhất từ đầu giải. Sau trận hòa Nhật Bản 2-2, đội bóng của HLV Koeman thắng Thụy Điển 5-1. Brian Brobbey lập cú đúp trong hiệp 1, Cody Gakpo ghi thêm 2 bàn sau giờ nghỉ, còn Crysencio Summerville ấn định tỷ số ở cuối trận. Về chuyên môn, cặp đấu này nghiêng rõ về Hà Lan cả về lực lượng lẫn phong độ. Nếu Hà Lan có bàn sớm, trận đấu rất dễ đi theo kịch bản một chiều. Trước hàng thủ yếu nhất giải, Cody Gakpo và đồng đội có cơ hội tích thêm bàn thắng để đua vua phá lưới.

Phong độ, lực lượng Tunisia Tunisia toàn thua 2 trận đầu tiên, ghi 1 bàn và thủng lưới 9 lần, đứng cuối bảng F World Cup 2026. Trận thua Thụy Điển 1-5 khiến họ phải thay HLV ngay trong giải, nhưng trận thua Nhật Bản 0-4 cho thấy vấn đề chưa được sửa chữa. Đại diện châu Phi thiếu sự chắc chắn ở trung lộ và rất dễ bị kéo giãn bởi các pha di chuyển không bóng. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Tunisia thắng 1, hòa 1 và thua 4. Chuỗi kết quả này phản ánh đúng trạng thái hiện tại: hàng công thiếu đột biến, còn hàng thủ mất ổn định trước các đội có tốc độ lên bóng cao. Trước Hà Lan, Tunisia nhiều khả năng phải ưu tiên giảm thiểu bàn thua hơn là đẩy cao tìm chiến thắng. Hannibal Mejbri là một trong số ít điểm sáng còn lại của Tunisia. Tiền vệ này có thể tạo khác biệt từ các pha đá phạt, phạt góc hoặc những đường chuyền sớm vào khu vực sau lưng hàng thủ. Tuy nhiên, nếu tuyến giữa Tunisia tiếp tục bị áp đảo, Hannibal cũng khó có đủ bóng để tạo ảnh hưởng. Tunisia không có thêm ca chấn thương đáng chú ý. HLV Herve Renard có thể điều chỉnh hệ thống sau trận thua Nhật Bản, trong đó khả năng chuyển từ hàng thủ 5 người sang 4 hậu vệ được tính đến. Mục tiêu chính là tăng thêm nhân sự ở tuyến giữa để hạn chế việc bị đối thủ áp đảo hoàn toàn.