Cận cảnh siêu nút giao 3.400 tỷ ở TP.HCM

TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trọng điểm của dự án nút giao An Phú nhằm sớm hoàn thiện công trình giao thông quy mô lớn ở cửa ngõ phía Đông thành phố. Trong đó, nhánh cầu vượt N4 dự kiến được đưa vào khai thác vào cuối tháng 6/2026.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị đang được huy động để thi công liên tục, bảo đảm tiến độ các hạng mục.
Hiện nhánh cầu N4, kết nối từ đường Đồng Văn Cống ra đại lộ Mai Chí Thọ, đã cơ bản thành hình.
Trên công trường đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện phần nhịp dẫn và các hạng mục kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành để thông xe vào cuối tháng 6.
Nhìn từ trên cao, công trường nhánh N4 đang bước vào giai đoạn nước rút. Các mũi thi công đồng loạt triển khai đổ bê tông cốt thép bản mặt cầu, thi công nhịp dẫn kết nối, gờ lan can, hệ thống thoát nước, chuẩn bị thảm nhựa mặt cầu và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.
Để bảo đảm tiến độ, nhiều hạng mục được tổ chức thi công xuyên đêm, huy động tối đa nhân lực và thiết bị.
Trước đó, hai nhánh cầu vượt N2 và N3 đã được đưa vào khai thác. Trong đó, nhánh N2 kết nối từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ trái xuống đại lộ Mai Chí Thọ, còn nhánh N3 kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống đi cảng Cát Lái. Việc đưa hai nhánh cầu này vào sử dụng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực.
Theo thiết kế, khi hoàn thành và đưa vào khai thác, nhánh cầu N4 sẽ tách dòng ô tô và xe container từ đường Đồng Văn Cống lên tuyến đường trên cao để ra đại lộ Mai Chí Thọ, hạn chế các điểm giao cắt với dòng phương tiện lưu thông dưới mặt đất.
Đây được xem là hạng mục có vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông tại khu vực An Phú - cửa ngõ kết nối cảng Cát Lái, nơi mỗi ngày có hơn 20.000 lượt xe container và xe tải lưu thông.
Tại hạng mục cầu chữ Y, gồm các nhánh N1.1 và N1.2, công trường cũng đang được triển khai thi công đồng loạt.
Đáng chú ý, gần đây đã xảy ra sự cố sập giàn giáo trong quá trình thử tải tại nhánh cầu vượt N1.1. Theo ghi nhận, các đơn vị liên quan đang tập trung khắc phục sự cố, rà soát kỹ thuật và gia cố hệ thống kết cấu tạm phục vụ thi công nhằm bảo đảm an toàn trước khi tiếp tục triển khai các công đoạn tiếp theo.
Dự án nút giao An Phú được khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Đây là nút giao 3 tầng quy mô lớn, kết nối các trục giao thông quan trọng gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.
Tổng khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 75%. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026, góp phần tăng năng lực kết nối giao thông khu Đông và giảm áp lực ùn tắc tại cửa ngõ cảng Cát Lái.
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