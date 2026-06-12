Cận cảnh siêu nút giao 3.400 tỷ ở TP.HCM

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Nhận định bóng đá Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026 Nhận định Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026 (2h ngày 13/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Canada đấu với Bosnia & Herzegovina.

Tin thế giới nổi bật trong ngày 12/6 Tổng hợp tin tức thế giới ngày 12/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về Mỹ - Iran, báo động Lầu Năm Góc, điều tra liên quan Tổng thống Trump và drone Ukraine.

Cục Thể dục thể thao tìm hướng thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Vietcontent ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao, đánh dấu sự hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất Cập nhật thông tin bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết kết quả thi đấu, vị trí các đội tuyển.

Phá đường dây buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, phát hiện tê tê quý hiếm Hai người trong đường dây buôn bán động vật hoang dã đang vượt biên từ Lào vào Thanh Hóa thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng A mới nhất: Mexico, Hàn Quốc nắm lợi thế Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng A mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, Cộng hoà Czech.

Em bé thoăn thoắt gọt dừa, dân mạng khen 'ai bảo khối nghỉ hè chỉ toàn báo thủ' Bên cạnh những clip "phá làng phá xóm" khiến ông bà hết hồn của "khối nghỉ hè", clip em bé thoăn thoắt làm việc giúp gia đình khiến dân mạng tấm tắc nể.

Gợi ý đáp án môn Tin học thi tốt nghiệp THPT 2026 Hơn 1,2 triệu thí sinh vừa hoàn thành buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dưới đây là gợi ý đáp án môn Tin.

Haplast và 1.000 cây xanh: Khởi đầu cho hành trình kiến tạo tương lai xanh Công ty CP HAPLAST đã phối hợp cùng Công ty Joy Foundation khởi động Chương trình Vườn rừng, với mục tiêu trồng 1.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Tà Đùng - Đắk Nông.

Phim học đường toàn diễn viên Gen Z gây sốt trên sóng giờ vàng VTV Lên sóng VTV, bộ phim gây chú ý khi khai thác nạn bạo lực học đường, áp lực thành tích và những tổn thương tâm lý của tuổi mới lớn.

Đề thi, đáp án gợi ý các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 Cập nhật đề thi và gợi ý đáp án cho tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chủ tịch Hà Nội: Quá thận trọng sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, nóng vội có thể rủi ro Theo Chủ tịch Hà Nội, nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhưng nóng vội thì có thể phát sinh những rủi ro trong thực tiễn.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Tin học Hơn 1,2 triệu thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với bài thi môn tự chọn, dưới đây là đề thi môn Tin học.

Dứt mạch lao dốc, giá vàng trong nước đảo chiều tăng rất mạnh Giá vàng trong nước sáng nay 12/6 quay đầu tăng sau khi lao dốc nhiêu phiên, lên gần 144 triệu đồng/lượng.

Tiền đóng, hưởng BHXH tăng theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2026 Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kéo theo nhiều thay đổi về mức đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ trợ cấp cho người lao động.

Gợi ý đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2026 Ngay sau khi kết thúc bài thi, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm thực hiện gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để thí sinh tham khảo.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Địa lý Đề thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài làm.

Vượt hơn 1.000km chữa bệnh sau nhiều năm sống trong cảnh đi lại như 'cực hình' Suốt nhiều năm chịu đựng những cơn đau khớp háng khiến việc đi lại khó khăn, người đàn ông 50 tuổi quyết vượt hơn 1.000km từ Đắc Lắk ra Phú Thọ để chữa bệnh.

Chạm mốc 2.678 nhà thuốc, Long Châu đưa y tế chất lượng chăm sóc triệu gia đình Khởi đầu từ 4 nhà thuốc tại TP.HCM, chỉ sau 9 năm, Long Châu đã vươn mình mạnh mẽ, ghi dấu 2.678 nhà thuốc trên toàn quốc.

Gợi ý đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 nhanh, chính xác nhất Cập nhật nhanh nhất gợi ý đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 từ chuyên gia ngay sau khi hết giờ làm bài.

Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 Cập nhật đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 chính xác và nhanh nhất.

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Cập nhật nhanh nhất gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026 từ chuyên gia.

Hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải truy xuất nguồn gốc từ 1/7 Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực.

Rất nhiều người Việt Nam dùng sai từ 'phát minh' Những câu như "Joseph Marie Jacquard phát minh ra máy dệt tự động" nghe rất xuôi tai, nhưng thực ra dùng từ "phát minh" trong những trường hợp tương tự là sai.

Mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy Tiết kiệm nhiên liệu không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn kéo dài tuổi thọ động cơ; bằng việc ứng dụng các nguyên lý cơ học, bạn sẽ tối ưu hóa từng giọt xăng.

Moony Dịu Nhẹ: Trọn bộ tã cao cấp nâng niu làn da bé từ những ngày đầu đời Trọn bộ tã Moony Dịu Nhẹ cao cấp từ Nhật Bản mang đến giải pháp khô thoáng, nâng niu làn da non nớt của bé, giúp hành trình chăm sóc con thêm trọn vẹn.

Son Heung-min phung phí cơ hội, Hàn Quốc vẫn thắng ngược Cộng hòa Séc Sáng 12/6, đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc bảng A World Cup 2026.

Vinhomes Green Paradise bứt tốc sau 1 năm khởi công Chỉ sau một năm Vinhomes Green Paradise triển khai xây dựng với nhịp độ thần tốc, vùng biển hoang sơ Cần Giờ đã lột xác thành một siêu đô thị sinh thái sầm uất.