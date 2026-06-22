Cận cảnh kè An Lương tan nát sau mưa lũ, Đà Nẵng 'rót' 210 tỷ dựng 'tường thành'

Theo ghi nhận của PV, sau khi tập kết thiết bị máy móc, vận chuyển đá hộc và cọc cừ cùng các nguồn vật liệu liên quan, tại đoạn 1, nhà thầu đã tiến hành phóng tuyến và đóng cọc cừ, đồng thời hoàn thiện một số điều chỉnh liên quan đến kỹ thuật nhằm đảm bảo phù hợp với thực địa.