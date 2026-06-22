Người khuyết tật ở Ninh Bình được hỗ trợ tiếp cận chính sách pháp luật
Người khuyết tật và gia đình chính sách tại phường Thành Nam (Ninh Bình) được trao quà và tư vấn về các chính sách liên quan.
Hơn hai thập kỷ đi và ghi lại vẻ đẹp Việt Nam của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ
Triển lãm "Hồ Vũ - Góc nhìn nửa thế kỷ" giới thiệu hành trình hơn 20 năm sáng tác của NSNA Hồ Vũ, đồng thời đấu giá ảnh gây quỹ học bổng cho sinh viên khó khăn.
Ngắm diều khổng lồ hình độc lạ bay rợp trời Quy Nhơn
Những con diều khổng lồ với nhiều hình thù, bay rợp trời Quy Nhơn (Gia Lai) thu hút dòng người đổ về chiêm ngưỡng.
5 mẹo hay giúp bạn nấu ăn nhanh hơn mỗi ngày
Quỹ thời gian eo hẹp khiến việc nấu nướng thường nhật trở thành áp lực; những mẹo vặt sau sẽ giúp bạn dễ dàng rút ngắn đáng kể thời gian đứng bếp.
Cận cảnh kè An Lương tan nát sau mưa lũ, Đà Nẵng 'rót' 210 tỷ dựng 'tường thành'
Trước việc kè An Lương bị mưa bão tàn phá tan nát khiến hàng trăm hộ dân đặt trong tình trạng "báo động", TP Đà Nẵng quyết định đầu tư 210 tỷ đồng xây dựng kè mới.
Nhận định, dự đoán tỷ số Na Uy vs Senegal: Tăng độ khó thử thách Haaland
Nhận định Na Uy vs Senegal, bảng I World Cup 2026 (7h ngày 23/6): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Na Uy đấu với Senegal.
Chuyên gia khuyên tuyển Bồ Đào Nha bớt tắm biển, giúp Ronaldo vô địch như Messi
Cựu huấn luyện viên Andre Villas-Boas cho rằng Cristiano Ronaldo cần hạn chế những hoạt động gây chú ý ngoài sân để tập trung giúp Bồ Đào Nha vô địch World Cup.
Nhận định, dự đoán tỷ số Jordan vs Algeria: Đại diện châu Á tìm điểm số lịch sử
Nhận định Jordan vs Algeria, bảng J World Cup 2026 (10h ngày 23/6): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Jordan đấu với Algeria.
Bờ Biển Ngà thua ngược, HLV chê cầu thủ Đức vừa nói xấu, vừa chơi xấu
Đội tuyển Đức bị đối thủ chỉ trích nặng nề sau chiến thắng ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.
Giá xăng dầu hôm nay 22/6: Ổn định phiên đầu tuần
Lúc 6h ngày 22/6, giá dầu WTI đứng ở mức 76,54 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 80,57 USD/thùng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.
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Để công trình đạt hiệu quả tối ưu, khi thiết kế nhà gác lửng cần chú ý đến chiều cao, kết cấu chịu lực, thông gió, ánh sáng và công năng sử dụng.
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