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Xuất bản ngày 22/06/2026 06:30 AM
Xuất bản ngày 22/06/2026 06:30 AM

Cận cảnh kè An Lương tan nát sau mưa lũ, Đà Nẵng 'rót' 210 tỷ dựng 'tường thành'

Thanh Ba
Thanh Ba
(VTC News) -

Trước việc kè An Lương bị mưa bão tàn phá tan nát khiến hàng trăm hộ dân đặt trong tình trạng "báo động", TP Đà Nẵng quyết định đầu tư 210 tỷ đồng xây dựng kè mới.

Những tháng cuối năm 2025, do ảnh hưởng của mưa bão, bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) bị sóng lớn công phá dữ dội. Hàng trăm mét bờ kè đã bị "nuốt chửng" khiến các hộ dân sinh sống ven tuyến kè nơm nớp lo sợ.

Những tháng cuối năm 2025, do ảnh hưởng của mưa bão, bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) bị sóng lớn công phá dữ dội. Hàng trăm mét bờ kè đã bị "nuốt chửng" khiến các hộ dân sinh sống ven tuyến kè nơm nớp lo sợ.

Trước tình hình trên, cuối tháng 4 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn (khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa). UBND TP Đà Nẵng đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng quản lý thực hiện công trình.

Trước tình hình trên, cuối tháng 4 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn (khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa). UBND TP Đà Nẵng đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng quản lý thực hiện công trình.

Kinh phí đầu tư khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương khoảng 210 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023 chưa phân bổ.

Kinh phí đầu tư khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương khoảng 210 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023 chưa phân bổ.

Gần 1 tháng nay, đơn vị thi công đã bắt tay triển khai những hạng mục đầu tiên của dự án. Theo hồ sơ thiết kế, tuyến kè cơ bản bám theo đường đỉnh kè hiện trạng, được phân thành hai đoạn với tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 1.475m.

Gần 1 tháng nay, đơn vị thi công đã bắt tay triển khai những hạng mục đầu tiên của dự án. Theo hồ sơ thiết kế, tuyến kè cơ bản bám theo đường đỉnh kè hiện trạng, được phân thành hai đoạn với tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 1.475m.

Đoạn 1 bắt đầu từ khu vực bến tạm dự án AFD đang thực hiện đúc cấu kiện (chân cầu Cửa Đại), kéo dài đến triền đà hiện trạng, chiều dài khoảng 921m, khớp nối với tường chắn ống buy hiện trạng; khu vực đáp ứng bảo vệ tuyến kè đảm bảo an toàn cho người dân khu vực An Lương. Đoạn 2 bắt đầu từ phía hạ lưu của triền đà (giáp điểm quy hoạch bến thủy của xã Duy Nghĩa) kéo dài đến tường chắn ống buy hiện trạng, chiều dài khoảng 554m.

Đoạn 1 bắt đầu từ khu vực bến tạm dự án AFD đang thực hiện đúc cấu kiện (chân cầu Cửa Đại), kéo dài đến triền đà hiện trạng, chiều dài khoảng 921m, khớp nối với tường chắn ống buy hiện trạng; khu vực đáp ứng bảo vệ tuyến kè đảm bảo an toàn cho người dân khu vực An Lương. Đoạn 2 bắt đầu từ phía hạ lưu của triền đà (giáp điểm quy hoạch bến thủy của xã Duy Nghĩa) kéo dài đến tường chắn ống buy hiện trạng, chiều dài khoảng 554m.

Theo ghi nhận của PV, sau khi tập kết thiết bị máy móc, vận chuyển đá hộc và cọc cừ cùng các nguồn vật liệu liên quan, tại đoạn 1, nhà thầu đã tiến hành phóng tuyến và đóng cọc cừ, đồng thời hoàn thiện một số điều chỉnh liên quan đến kỹ thuật nhằm đảm bảo phù hợp với thực địa.

Theo ghi nhận của PV, sau khi tập kết thiết bị máy móc, vận chuyển đá hộc và cọc cừ cùng các nguồn vật liệu liên quan, tại đoạn 1, nhà thầu đã tiến hành phóng tuyến và đóng cọc cừ, đồng thời hoàn thiện một số điều chỉnh liên quan đến kỹ thuật nhằm đảm bảo phù hợp với thực địa.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15/9/2026 để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15/9/2026 để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

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