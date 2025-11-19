Hơn 500 người trắng đêm đội mưa, 'vá' bờ kè An Lương bị sóng dữ công phá

Khuya 18/11, mưa to, gió lớn kết hợp với sóng dữ liên tục công phá hàng trăm mét bờ kè An Lương khiến nhiều điểm xuất hiện sạt lở . Trong đó, tại khu vực gần chợ cá, một đoạn kè khoảng 10m đã bị cuốn sập. (Ảnh: Q.N)

Việc sóng lớn uy hiếp tuyến kè khiến hàng trăm hộ dân trong vùng "đứng ngồi không yên" vì nhà cửa của họ đang bị đặt trong tình trạng báo động. (Ảnh: Q.N)

Ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường; đồng thời báo cáo và đề nghị Quân khu 5 tăng cường lực lượng của Sư đoàn 315. (Ảnh: Q.N)

Rất nhanh chóng, Quân khu 5 tăng cường thêm 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 để hợp lực với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có mặt ở hiện trường. (Ảnh: Q.N)

Trắng đêm, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đội mưa, hối hả "vá" những đoạn kè sạt lở bằng hàng nghìn bao cát. (Ảnh: Q.N)

Tại hiện trường, nước lũ dâng cao, nhiều đoạn kè bị khoét sâu. Lực lượng vũ trang đã triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp, chia thành nhiều tổ bám sát các điểm xung yếu, vận chuyển bao tải đất, dựng rọ đá để gia cố tạm thời. (Ảnh: Q.N)

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng dân quân tự vệ và các đơn vị đã được cơ động ngay trong đêm. Nhiệm vụ trước mắt là phải giữ bằng được đoạn kè, không để sóng đánh gây sạt lở thêm. (Ảnh: Q.N)

Hiện các lực lượng vẫn duy trì quân số tại hiện trường, tiếp tục kiểm tra, gia cố các vị trí nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đánh giá tổng thể tình hình, đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình nhằm bảo vệ an toàn cho người dân An Lương trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan. (Ảnh: Q.N)

Cuối tháng 10 vừa qua, bờ kè An Lương lâm vào tình cảnh sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, sau khi lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương khắc phục xong 2 điểm sạt lở, sụt lún nặng trong buổi chiều 29/10 thì đến tối cùng ngày, do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao kết hợp với triều cường, một điểm sạt lở mới lại bất ngờ xuất hiện, uy hiếp nghiêm trọng tuyến kè và khu dân cư lân cận.

Trước tình hình nguy cấp, xã Duy Nghĩa đã huy động toàn lực với khoảng 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 315, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và nhân dân các thôn trên địa bàn chung tay gia cố tuyến kè.