Hơn 500 người trắng đêm đội mưa, 'vá' bờ kè An Lương bị sóng dữ công phá

Sóng to gió lớn tiếp tục công phá bờ kè An Lương ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng; ngay trong đêm, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường để khắc phục.
Cuối tháng 10 vừa qua, bờ kè An Lương lâm vào tình cảnh sạt lở nghiêm trọng.
Cụ thể, sau khi lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương khắc phục xong 2 điểm sạt lở, sụt lún nặng trong buổi chiều 29/10 thì đến tối cùng ngày, do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao kết hợp với triều cường, một điểm sạt lở mới lại bất ngờ xuất hiện, uy hiếp nghiêm trọng tuyến kè và khu dân cư lân cận.
Trước tình hình nguy cấp, xã Duy Nghĩa đã huy động toàn lực với khoảng 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 315, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và nhân dân các thôn trên địa bàn chung tay gia cố tuyến kè.
