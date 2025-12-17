Dân bỏ tiền dựng bờ kè giữ đất, sóng dữ cuộn trào phá tan hoang

Mùa mưa bão năm nay, người dân sinh sống dọc bờ biển thôn An Hải, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thấp thỏm với mối lo mang tên sạt lở.
Theo người dân địa phương, do ảnh hưởng của các cơn bão trong thời gian vừa qua, từng đợt sóng lớn đã liên tục công phá, đánh tan nát đoạn bờ kè vốn mang nhiệm vụ chắn sóng.
Nhiều vị trí, xói lở ăn sát vách nhà dân. Dấu vết sạt lở còn mới, đất cát ngổn ngang, cọc tre, rọ đá và bao tải cát nằm vỡ vụn sau các đợt triều cường liên tiếp.
Mấy tháng nay, bà Võ Thị Thỏa (64 tuổi, trú thôn An Hải) như "ngồi trên đống lửa" khi sóng biển đã áp sát ngôi nhà nhỏ của gia đình. "Sống ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh nước biển dâng cao và xâm thực dữ dội như bây giờ. Sóng mạnh lắm, đánh thẳng vào nhà. Mỗi lần triều cường dâng cao là cả nhà phải chuẩn bị tinh thần sơ tán”, bà Thỏa giãi bày.
Để giữ đất và bảo vệ nhà cửa, gia đình bà Thỏa đã bỏ ra số tiền hơn 120 triệu đồng xây dựng một tuyến kè bêtông, bên cạnh đó là một kè phụ bằng tre kết hợp rọ đá. Tuy nhiên, mưa bão thời gian qua đã khiến tuyến kè phụ bị sóng đánh sập hoàn toàn, cọc tre và đá bị cuốn trôi ra biển.
Không riêng gia đình bà Thỏa, nhiều hộ dân khác trong thôn An Hải cũng góp tiền mua cọc tre, bao tải, đá hộc để dựng kè tạm nhằm níu giữ phần đất còn lại. Thế nhưng, những công trình mang tính tạm bợ này chỉ trụ được trong thời gian ngắn, bởi sức tàn phá của sóng biển là quá khủng khiếp.
Ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, cho biết vào cao điểm mưa bão, lực lượng tại chỗ của xã luôn túc trực 24/24 giờ để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp, hạn chế tối đa rủi ro về người.
Theo ông Chí, triều cường xâm thực, lấn sâu vào khu dân cư ở thôn An Hải đang ngày càng nghiêm trọng, vượt quá khả năng tự khắc phục của địa phương và người dân. UBND xã Đông Sơn đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành liên quan sớm khảo sát, đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ biển thôn An Hải, với chiều dài khoảng 420m, tổng kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.
Bình luận