Dân bỏ tiền dựng bờ kè giữ đất, sóng dữ cuộn trào phá tan hoang

Mấy tháng nay, bà Võ Thị Thỏa (64 tuổi, trú thôn An Hải) như "ngồi trên đống lửa" khi sóng biển đã áp sát ngôi nhà nhỏ của gia đình. "Sống ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh nước biển dâng cao và xâm thực dữ dội như bây giờ. Sóng mạnh lắm, đánh thẳng vào nhà. Mỗi lần triều cường dâng cao là cả nhà phải chuẩn bị tinh thần sơ tán”, bà Thỏa giãi bày.