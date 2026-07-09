Cận cảnh hai tuyến đường Hà Nội dự kiến phân luồng đảo chiều giảm ùn tắc

Cảnh đông đúc trên hai tuyến đường Hà Nội dự kiến phân luồng đảo chiều
Áp lực giao thông lớn khiến một số người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè để vượt qua các điểm ùn ứ trong giờ cao điểm.
Cảnh đông đúc trên hai tuyến đường Hà Nội dự kiến phân luồng đảo chiều
Áp lực giao thông lớn khiến một số người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè để vượt qua các điểm ùn ứ trong giờ cao điểm.
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